Senior Kommunikationsansvarig
Soros Consulting AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-08-04
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Vi söker en senior kommunikationsansvarig till ett omfattande och långsiktigt infrastrukturprojekt inom kollektivtrafik. Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet av strategisk och operativ kommunikation, är van att leda kommunikationsarbete i komplexa projekt och kan skapa tydliga, samordnade budskap mellan många interna och externa parter.
Om uppdraget
Du kommer att ha det övergripande ansvaret för projektets kommunikation och arbeta både strategiskt och operativt. Uppdraget innebär att leda, samordna och kvalitetssäkra kommunikationen mellan projektorganisationen, samverkansparter och andra intressenter.
Du ingår i projektets stab och fungerar som kommunikativt stöd till projektledning och chefer, särskilt i komplexa eller kritiska frågor. Rollen omfattar även planering av kommunikationsinsatser, arbetsledning av kommunikationsresurser, nyhetsarbete, webbpublicering och samordning med organisationens övriga kommunikationsfunktioner.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna projektets strategiska och operativa kommunikationsarbete
Säkerställa gemensamma, korrekta och samordnade budskap mellan projektets parter
Ge kommunikativt stöd till projektledning och chefer
Leda och samordna projektets kommunikationsråd
Säkerställa effektiva informationsflöden mellan projektorganisationen och berörda intressenter
Planera och prognostisera externa kommunikationsinsatser
Hantera och följa upp budget kopplad till kommunikationsaktiviteter
Identifiera resursbehov och utvärdera genomförda insatser
Analysera målgrupper samt formulera syfte, mål och budskap
Välja lämpliga kanaler, metoder och kommunikationsaktiviteter
Arbetsleda kommunikationsresurser, inklusive entreprenörers kommunikatörer
Kvalitetssäkra externt kommunikationsmaterial avseende språk, form, målgruppsanpassning och faktainnehåll
Identifiera kommunikationsrisker och möjligheter som kan leda till publicitet
Samverka med presskommunikatörer och bidra till proaktiv riskhantering
Följa och analysera nyhetsflödet kring projektet
Uppdatera projektets webbsidor med aktuell information
Säkerställa att kundtjänst och andra berörda funktioner har korrekt information om projektets verksamhet och omgivningspåverkande arbeten
Obligatoriska krav
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning eller motsvarande inom kommunikation, journalistik eller annat relevant område
Minst 10 års arbetslivserfarenhet inom kommunikation
Minst 2 års erfarenhet som kommunikationsansvarig eller kommunikationschef
Minst 3 års erfarenhet av att leda kommunikationsarbete i stora och komplexa infrastrukturprojekt
Minst 1 års erfarenhet av webbarbete i exempelvis Optimizely, Episerver eller motsvarande system
Mervärdeskrav
Det är meriterande om du har:
Utbildning inom förändringsledning
Minst 2 års arbetslivserfarenhet hos en kollektivtrafikhuvudman eller infrastrukturaktör
Minst 6 månaders strategisk erfarenhet av pressarbeteDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara strategisk, strukturerad och trygg i att självständigt leda kommunikationsarbete i en komplex projektmiljö. Du har god helhetssyn och kan samtidigt hantera operativa frågor med hög kvalitet och noggrannhet.
Du är lyhörd, samarbetsorienterad och tydlig i din kommunikation. Rollen kräver även att du kan skapa förtroende, hantera många intressenter och anpassa budskap efter olika målgrupper och situationer.
Uppdragsinformation
Omfattning: heltid 40 timmar per vecka
Plats: Stockholm
Distansarbete: möjligt enligt verksamhetens behov och beställarens godkännande
Möjlighet till förlängning finns
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
10020878