Senior Javautvecklare inom Open Banking
2026-03-23
Publiceringsdatum2026-03-23Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kliver in i ett uppdrag inom bank där du arbetar med utveckling och förvaltning av API:er inom Open Banking. Lösningarna används för att möta krav inom PSDR/PSR, vilket innebär både vidareutveckling av befintliga API:er och anpassning till nya regulatoriska behov. Du blir en del av en miljö där stabilitet, kvalitet och tydlig API-design är centralt.
Rollen passar dig som trivs i backendnära utveckling och vill bidra i ett område där teknik och regelverk möts. Här får du arbeta med Java-baserade lösningar, testautomatisering och CI/CD i nära anslutning till affärskritiska tjänster.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och förvaltar backendlösningar och API:er inom Open Banking.
Du vidareutvecklar befintliga API:er och implementerar nya krav kopplade till PSDR/PSR.
Du designar och dokumenterar REST API:er med OpenAPI.
Du skriver enhetstester och arbetar med testautomatisering för att säkra kvalitet och stabilitet.
Du arbetar med CI/CD-flöden och bidrar till en effektiv leveransprocess.
Du hanterar JSON och HTTP-protokoll i integrationer och backendkommunikation.
KravDu har goda kunskaper i Java 11 eller nyare.
Du har god kunskap om REST API-utveckling och API-dokumentation med OpenAPI.
Du har erfarenhet av enhetstester och testautomatisering med JUnit och Mockito.
Du har erfarenhet av TeamCity eller liknande verktyg för CI/CD-pipelines.
Du har arbetat med JSON och HTTP-protokoll.
Du har erfarenhet av backendutveckling i bankmiljö och kunskap om Minerva-ramverket.
MeriterandeDu har erfarenhet av agilt arbetssätt.
Du har erfarenhet av PSD2 eller Open Banking.
Du har arbetat med SCA-lösningar, till exempel BankID.
Du har erfarenhet av integration mot tredjeparts-API:er.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
