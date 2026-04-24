Senior IT-projektledare
Om uppdraget
Vi söker, till vår kund, en senior IT-projektledare till ett uppdrag i en större organisation med höga krav på säkerhet, struktur och leveransförmåga. Du kommer att arbeta i en komplex IT-miljö där flera initiativ pågår parallellt och där samordning, tydlig styrning och god kommunikation är avgörande för framgång.
I rollen ansvarar du för att driva projekt inom IT-infrastruktur och närliggande områden. Projekten kan variera i omfattning och karaktär, men innefattar ofta plattformar (Windows/Linux samt i vissa fall legacy), migreringar, uppgraderingar, klientmiljöer, applikationsförändringar samt lösningar inom Identity & Access Management (IAM).
Som projektledare har du ett helhetsansvar genom hela projektets livscykel - från förstudie och kravställning till genomförande, leverans och avslut. Du arbetar aktivt med att säkerställa att projekten levereras enligt uppsatta mål avseende tid, kvalitet och budget.
Rollen innebär ett nära samarbete med både tekniska team och verksamhet, där du fungerar som en central punkt för koordinering och kommunikation. Du säkerställer att projekt är rätt bemannade, att risker identifieras och hanteras i tid samt att beroenden till andra initiativ hanteras på ett strukturerat sätt.
Exempel på projektområdenInfrastruktur- och plattformsprojekt (Windows/Linux/legacy)
Virtualisering och lagring
Migreringar och uppgraderingar
Klientplattformar
Applikationsrelaterade förändringar
Identity & Access Management (IAM)
Huvudsakliga arbetsuppgifterLeda projekt från start till avslut inklusive överlämning till förvaltning
Säkerställa leverans enligt tid, budget och kvalitet
Ta fram och underhålla projektdokumentation
Planera resurser och hantera risker
Samordna beroenden mellan projekt, drift och verksamhet
Kommunicera med intressenter på olika nivåer
Rapportera till styrgrupper och ledningsforum

Publiceringsdatum: 2026-04-24

Profil
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom IT-projektledning och är van att arbeta i större och mer komplexa organisationer.
8-15 års erfarenhet av projektledning inom IT
Erfarenhet av olika typer av infrastrukturprojekt
Förmåga att driva flera parallella projekt
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska, i tal och skrift
Erfarenhet av arbete i säkerhets- eller regulatoriskt styrda miljöer är meriterande
Du har en etablerad metodik i ditt arbete och är trygg i att använda relevanta verktyg för planering, uppföljning och dokumentation.
Certifiering inom projektmetodik (PMP, PRINCE2, IPMA eller motsvarande)
Kunskap inom ITIL
Erfarenhet av verktyg såsom MS Project, Jira, Confluence, Antura, ADO, SharePoint eller liknande
Förmåga att anpassa projektmodell och dokumentation utifrån projektets omfattning
Du är en strukturerad och drivande projektledare som trivs i en dynamisk miljö där förutsättningarna kan förändras snabbt. Du har lätt för att skapa förtroende, kommunicera tydligt och hålla ihop arbetet även när komplexiteten är hög.
Ytterligare information
Placering: Lund
Detta är en visstidsanställning hos NXT Interim Malmö AB för perioden maj 2026 - april 2027 med ev möjlighet till förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal. Tjänsten omfattas av krav på säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. Detta innebär krav på godkänd bakgrundskontroll och i vissa fall särskilda medborgarskapskrav.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan idag! Vi behöver din ansökan, inkluderat CV och personligt brev på svenska. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan då anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller vardagen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: NXT Interim Malmö AB
(org.nr 559206-3852), http://nxtinterim.se/
211 22 MALMÖ Kontakt
Gig Manager - Recruiter - Partner
Helena Lindfors helena.lindfors@nxtinterim.se +46704545546
9873245