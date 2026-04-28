Senior Interim Ekonomichef
Avaron AB / Ekonomichefsjobb / Mölndal Visa alla ekonomichefsjobb i Mölndal
2026-04-28
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Kungsbacka
, Kungälv
Publiceringsdatum2026-04-28Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en nyckelroll hos en medelstor B2B-distributör inom musikinstrument, pro-ljud och tillbehör. Verksamheten är lagerintensiv, importerar varor från flera länder och säljer vidare på flera nordiska marknader. Här är ekonomi nära kopplat till logistik, tullflöden, lager och internationell handel, vilket gör rollen både bred och operativ.
Ekonomifunktionen är liten och central, med välfungerande arbetssätt som i dag till stor del hanteras manuellt. Du får ta över ett helhetsansvar, säkra stabil drift och samtidigt dokumentera processer samt bidra med förbättringar som gör det lättare för verksamheten att ta nästa steg. Systemstöd finns bland annat i Standard ERP by HansaWorld, Medius, ScanCloud och Power BI.
Det här är ett uppdrag för dig som trivs när ekonomi möter verksamhet på riktigt och som vill göra tydlig skillnad i en internationell handelsmiljö.
ArbetsuppgifterDu tar helhetsansvar för den löpande ekonomiska driften, inklusive bokföring, månads- och kvartalsavslut, balansavstämningar och periodiseringar.
Du hanterar rapportering till ledning och ägare samt bidrar med underlag som skapar kontroll och framdrift.
Du arbetar med momsdeklarationer för flera nordiska länder samt relaterad myndighetsrapportering, exempelvis Intrastat och SCB.
Du driver och följer upp ekonomirelaterade delar av import- och exportflöden, inklusive tullhantering, importdokumentation och beräkning av landed cost per produkt.
Du uppdaterar artikelpriser och snittpriser i affärssystemet i samband med inleveranser och stöttar koordinering av restordrar.
Du hanterar bankbetalningar och samarbetar kring administration av valutaterminer.
Du ansvarar för löpande lönehantering och rapportering till Skatteverket.
Du dokumenterar rutiner, stöttar pågående arbete inom Transfer Pricing och bidrar till att utvärdera systemförbättringar och digitalisering.
KravDu har självständig operativ erfarenhet från svensk SME-miljö med helhetsansvar för ekonomifunktionen.
Du har arbetat i en lagerintensiv verksamhet med fysisk lagerhållning, import från flera länder och försäljning till andra marknader.
Du har praktisk erfarenhet av tulldeklarationer samt import- och exportprocesser mot Tullverket.
Du behärskar hela redovisningsflödet från löpande bokföring till månadsavslut.
Du har praktisk förståelse för intercompany-transaktioner och mellanhavanden i koncernmiljö.
Du har erfarenhet av artikelregister och prisuppdateringar i affärssystem.
Du har bred systemvana och är trygg i att arbeta operativt i flera olika affärssystem.
Du kan komma in med kort varsel och arbeta på plats dagligen.
Du är självgående, ställer frågor, tar ägarskap och dokumenterar arbetssätt på ett strukturerat sätt.
MeriterandeErfarenhet av lönehantering.
Erfarenhet av momsdeklarationer för Norge och Danmark samt kontakt med utländska skattemyndigheter.
Erfarenhet från PE-ägd verksamhet eller investmentbolagsstruktur.
Erfarenhet av Power BI eller liknande BI-verktyg.
Förståelse för och dokumentation inom Transfer Pricing.
Erfarenhet av interna kontroller.
Erfarenhet av Standard ERP by HansaWorld.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7652369-1972134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
431 33 MÖLNDAL Jobbnummer
9881187