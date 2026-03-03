Senior Instrumentingenjör till Aenigma
Hos Aenigma får du arbeta i en teknikintensiv miljö med komplexa och varierade projekt inom processindustrin - både i ny- och ombyggnationer av industriella anläggningar. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Du kommer att arbeta självständigt i varierande uppdrag inom hela projektkedjan från idéstudier till genomförande och drifttagning. Rollen innebär också att leda och ansvara för mindre och medelstora projekt. Du kommer att bidra till ditt teknikområde och till vår gemensamma utvecklingsresa mot att bli ett riktigt starkt multidisciplinärt team. Arbetsuppgifterna kan medföra resande till kunder och projektplatser, främst på Västkusten.
Arbetet omfattar bland annat:
Projektering av styr- och reglersystem och fältinstrumentering
Framtagning av tekniska specifikationer, funktionsbeskrivningar och programmeringsunderlag för utrustning och hela system
Konstruktions- och kalkylarbete
Beräkningar och analyser enligt SIL
Stöd till projektledning och inköp vid upphandlingar
Koordinering av små och stora kundprojekt med ansvar för tid, kostnad och kvalitet
Stöd och koordinering av installation och drifttagning
VI SÖKER DIG SOM:Civil- eller högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet med inriktning mot instrument
Några års erfarenhet som instrumentingenjör eller liknande befattning inom energi- och processindustrin
Erfarenhet av fältinstrumentering
AutoCad eller motsvarande relevanta projekteringsverktyg
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska och svenska
B-körkort
Det är meriterande med erfarenhet av installationer i ATEX-miljö
FÖR ATT LYCKAS I ROLLEN TROR VI ATT DU:
Har du en god affärsförståelse och en lösningsorienterad inställning för att kunna lyssna in och möta kundens önskemål. Du är trygg i din yrkesroll och kan bidra med din kompetens och arbetserfarenhet för att fortsätta utveckla Aenigmas affärer framåt. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan på så sätt hantera oförutsedda händelser.
Hos Aenigma gillar de att jobba tillsammans och värdesätter din förmåga att arbeta i lag och bygga goda relationer, både internt likväl externt. Vi förutsätter att du har ett stort intresse av tekniska lösningar och ett engagemang i att arbeta för bättre miljö och säkerhet.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Det här är en rekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt av Aenigma.
OM FÖRETAGET
Aenigma är ett svenskt teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster inom projektledning, underhållsstrategi och asset management, med särskilt fokus på industri, energi och samhällsbyggnad. Företaget hjälper sina kunder att optimera drift och underhåll. Mer information om företaget ges vid intervjutillfället.
Läs mer om Aenigma: https://aenigma.se/
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg / Stenungsund
Lön: Marknadsmässig
Kontaktperson: Lina Lindroth
ANSÖKAN:
Skicka in din ansökan redan idag via länken nedan. Urval sker löpande, så vänta inte för länge - tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
