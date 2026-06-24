Senior inköpare inom marknadsinköp
Agile Resources AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-06-24
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Ta en nyckelroll i ett internationellt marknadsinköpsteam och driv sourcing, förhandlingar och leverantörssamarbeten som stärker affären.
Här får du arbeta nära affären i en internationell miljö där dina inköpsbeslut påverkar både varumärke, kostnad och leverans. Rollen passar dig som vill kombinera strategi med operativt genomförande inom marknadsrelaterade inköp.
Om rollen
Du blir en del av ett globalt inköpsteam med fokus på marknadsrelaterade kategorier.
Rollen innebär både strategiskt arbete och hands-on leverans i sourcingprocesser.
Du samarbetar med flera interna intressenter och externa leverantörer.
Det här kommer du göra
Driva tvärfunktionella sourcingprojekt från förberedelse till avtal.
Genomföra marknads- och leverantörsanalyser för att hitta bästa lösning.
Förhandla priser, villkor och kommersiella upplägg.
Utveckla och förvalta leverantörsrelationer inom flera marknadsområden.
Bidra till kostnadseffektivitet, kvalitet och hållbara inköpsval.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av inköp, gärna inom marknadsrelaterade tjänster eller produkter.
Vana att driva sourcingprocesser och leverantörsdialoger.
Stark analytisk förmåga och ett faktabaserat arbetssätt.
God förhandlingsförmåga och trygghet i kommersiella diskussioner.
Eftergymnasial utbildning eller motsvarande relevant erfarenhet.
Teknik & Verktyg
Marknadsanalys
Kostnadsmodeller
Avtalsarbete
Leverantörsstyrning
Sourcing
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Svenska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-6c31c007a644855c". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9977986