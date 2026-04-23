Senior Idrifttagningsingenjör
ABB AB / Elektronikjobb / Västerås
2026-04-23
På ABB hjälper vi industrier att bli mer resurseffektiva och renare - och varje person här bidrar till resultaten. Du kommer att få möjlighet att leda, få stöd att växa och kunna vara stolt över den påverkan vi skapar tillsammans. Gå med oss och hjälp till att driva det som driver världen.
Denna position rapporterar till: Product Marketing Manager.
Din roll och ditt ansvar
Vill du arbeta nära tekniken, ta ansvar i komplexa elkraftsprojekt och vara en nyckelperson i att säkerställa att våra lösningar håller högsta kvalitet? Som Senior provningsingenjör hos oss får du en central roll i leveransprojekt för låg- och mellanspänningsanläggningar. Här kombineras teknisk bredd, problemlösning och praktiskt arbete i fält - i en organisation som värdesätter din erfarenhet och ger dig möjlighet att påverka både projekt och tekniska lösningar.
Det här är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan konstruktion, provning, idrifttagning och kundkontakt, och som vill vara en del av ett team där kunskap, säkerhet och kvalitet står i fokus.
I rollen som Senior provningsingenjör elkraft kommer du att:
Genomföra provning och idrifttagning av projekt som omfattar låg- och mellanspänningsställverk (0,4-130 kV), 110 VDC-batterisystem, kontrollutrustning, korskoppling samt RTU/SCADA-lösningar.
Säkerställa att anläggningar fungerar enligt krav, standarder och kundens förväntningar genom noggranna tester, felsökning och verifiering.
Delta i projektmöten och bidra med teknisk expertis genom hela projektets livscykel.
Stötta projekt- och anbudsteam med tekniska bedömningar, riskanalyser och lösningsförslag.
Kommunicera tydligt och professionellt med kunder, leverantörer och interna team - både på svenska och engelska.
Bidra till kontinuerlig förbättring genom att identifiera tekniska avvikelser, föreslå förbättringar och dela med dig av din erfarenhet till kollegor.
Det här är en roll där du får stort eget ansvar, varierade arbetsdagar och möjlighet att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra specialister.
Kvalifikationer för rollen
Gedigen erfarenhet av provning och idrifttagning inom elkraft, inklusive låg- och mellanspänning, reläskydd, kommunikation mot överliggande system, 110 VDC-batterisystem och kontrollutrustning.
Meriterande om du har erfarenhet av ABB:s reläskydd, konfigurering i PCM600 samt vana att läsa och tolka kretsscheman.
Meriterande kunskap inom AutoCAD och/eller elMaster (Master Concept).
Du arbetar strukturerat, tar ansvar och trivs med att både arbeta självständigt och i team.
Du strävar alltid efter att skapa de bästa tekniska lösningarna för alla parter.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Mer om oss
Du blir en del av Distribution Solutions (ELDS) inom ABB Electrification - en affärsenhet som utvecklar, säljer och servar låg- och mellanspänningsställverk och kontrollutrustning för den svenska marknaden. Våra lösningar används inom bland annat massa och papper, gruvindustri, kraftgenerering, kemi, infrastruktur och bygg.
Vi finns på tio orter i Sverige och arbetar nära våra kunder för att leverera produkter och lösningar som möter framtidens krav på elektrifiering. I den här rollen kommer du att vara tekniskt ledande i leveransprojekt av elkraftsanläggningar, ofta med både låg- och mellanspänningsställverk i fokus.
Rekryterande chef Jens Åkerblom, +46722181522, svarar gärna på dina frågor kring tjänsten. Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Nils-Olof Eriksson, +4621 34 61 07; Ledarna, Lenny Larsson, +46706328547; Unionen: Karl-Erik Lindkvist, +4621 34 60 67. För övriga frågor kontakta Talent Partner Irma Leijon, +46 72 461 23 14. Denna roll är omväxlande, utmanande och givande.
Välkommen att söka senast den 21 maj.
För att bygga en renare och smartare framtid krävs alla sorters människor: de nyfikna, de modiga och de kreativa. Därför välkomnar vi människor med alla bakgrunder och erfarenheter.
Är du redo att göra skillnad?
Ansök idag eller besök https://www.abb.com
för att lära dig mer om hur våra lösningar påverkar hela världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
https://careers.abb/sweden/se/home
Kopparbergsvägen 2 (visa karta
)
721 83 VÄSTERÅS
Västerås, Kopparbergsvägen 2
