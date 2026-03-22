Senior Geotekniker
Avaron AB / Byggjobb / Nacka Visa alla byggjobb i Nacka
2026-03-22
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Nacka
, Karlskoga
, Karlstad
, Örebro
, Arboga
Publiceringsdatum2026-03-22Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kommer in i ett komplext stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt inom kommunal verksamhet, där fokus ligger på detaljprojektering, förfrågningsunderlag och tekniskt stöd under utbyggnad. Det finns redan en bygghandling som ska vidareutvecklas och anpassas till nya förutsättningar, tekniska krav och beställarens riktlinjer.
En central del av uppdraget är geoteknisk projektering kopplad till VA-ledningar, tillfällig väg och stödkonstruktion i tät stadsmiljö. Du får en viktig roll i att säkerställa att underlag håller hög kvalitet och att lösningarna fungerar i en miljö med pågående trafik, befintliga ledningar i drift och mycket begränsat utrymme.
ArbetsuppgifterTa fram och vidareutveckla förfrågningsunderlag för geoteknik inom projektet.
Omarbeta befintliga handlingar från ABT till AB04 och anpassa dem till nya förutsättningar.
Uppdatera, granska, kvalitetssäkra och färdigställa handlingar som FU-handlingar.
Återanvända relevanta befintliga handlingar och komplettera med det som krävs för ett komplett underlag för utförandeentreprenad.
Dimensionera spont och ta fram arbetshandlingar för stödkonstruktion mellan tillfällig väg och VA-ledningar.
Leda det geotekniska arbetet kopplat till spontlösningen och samordna med övriga teknikområden.
Ta fram relevanta delar till mängdförteckning och teknisk beskrivning inom ditt teknikområde.
Bidra med tidplan för leveranser vid behov och uppmärksamma direkt om lösningen kräver markintrång.
KravMinst 10 års erfarenhet av projektering.
Minst 5 års erfarenhet som teknikansvarig.
Högskoleingenjör.
Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag.
Erfarenhet av att ha arbetat åt en entreprenör i en totalentreprenad.
Erfarenhet av att ha tagit fram bygghandlingar och FU i en utförandeentreprenad.
Erfarenhet från 2 referensuppdrag där du har arbetat som geotekniker i tätbebyggd stadsmiljö under de senaste 10 åren.
Minst ett referensuppdrag ska vara för kommunal verksamhet.
Minst ett referensuppdrag ska vara i direkt anslutning till spår- och vägområde.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7440964-1906302". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Nacka Forum (visa karta
)
131 53 NACKA Jobbnummer
9811940