Jobba med din vän och Tjäna pengar
2026-04-11
Är du driven och gillar att prata med människor?
Vill du ha ett flexibelt extrajobb eller heltidsjobb där du kan utveckla dina säljkunskaper samtidigt som du tjänar bra och jobbar med din vän?
Då har vi på Mickes Fönsterputs den perfekta möjligheten för dig!
Vi söker nu engagerade säljare för att hjälpa oss sälja våra fönsterputs-tjänster. Du kommer att arbeta 3-8 timmar per dag där du bestämmer själv! med flexibla arbetstider som passar ditt schema. Du får en garantilön och provision, så ju bättre du säljer desto mer tjänar du!
Som en del av vårt säljteam kommer du att jobba tillsammans med andra unga och drivna säljare i ett fantastiskt säljteam. Här hos oss får du inte bara stöd och utbildning för att bli riktigt duktig på att sälja, utan även chansen att vara med i roliga sälj-tävlingar och spännande resor. Det är en arbetsplats där det är lika mycket fokus på att ha kul och vara kreativ som att nå försäljningsmål!

Dina arbetsuppgifter
Ringa potentiella kunder och sälja våra fönsterputs-tjänster
Skapa goda kundrelationer och förstå deras behov
Dokumentera försäljningar och uppföljningar
Arbeta mot dagliga, veckovisa och månatliga försäljningsmål
Vi söker dig som:
Är energisk
Har ett intresse av försäljning och gillar att prata med människor
Är resultatinriktad och vill tjäna bra pengar
Är självgående, men trivs även i team
Har god kommunikationsförmåga, både i tal och skrift
Vad vi erbjuder:
Flexibelt schema: Välj de timmar och dagar som passar dig, perfekt för studier eller andra åtaganden
Garantilön + Provision: Tjäna pengar direkt, ju mer du säljer, desto mer tjänar du!
Stöd och utbildning: Få kontinuerlig support och träning från vårt erfarna säljteam
Trevlig arbetsmiljö: Arbeta med andra drivna och inspirerande säljare i ett roligt och dynamiskt team
Roliga tävlingar och resor: Var med och tävla om coola priser och häng med på roliga säljresor där vi firar våra framgångar tillsammans!
Låter det som något för dig?
Ansök idag och bli en del av vårt säljteam på Mickes Fönsterputs! Skicka din ansökan med CV till niklas@mickesfps.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Mickes Fönsterputs - Där varje fönster blir skinande rent! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: niklas@mickesfps.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SÄLJ". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mickes Fönsterputs och Städ AB
(org.nr 556842-2371)
Baltzar von Platens gata 11 (visa karta
)
112 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Mickes fönsterputs och städ AB Jobbnummer
9848800