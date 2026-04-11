Engagerad Aktivitetsledare för barn och unga
2026-04-11
Publiceringsdatum2026-04-11Om företaget
HELA ideella är en idéburen och oberoende paraplyorganisation för föreningar i Landskrona och har sedan 2017 verkat för ökad jämlikhet, samverkan och inkludering .
För mer information om HELA ideella besök www.helaideella.seDina arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad aktivitetsledare!
Vill du göra skillnad för barn och unga i en meningsfull verksamhet? Vi söker dig som vill vara med och skapa trygga, roliga och utvecklande aktiviteter i en ideell förening.
Om rollen
Som aktivitetsledare är du med och planerar och genomför aktiviteter tillsammans med deltagare och kollegor. Du skapar engagemang i gruppen, ser till att alla känner sig inkluderade och anpassar aktiviteter efter behov.
Dina uppgifter
Planera och genomföra aktiviteter
Stötta deltagare utifrån deras behov
Skapa en trygg och inkluderande miljö
Samarbeta med projektledare och andra ledare
Förbereda material och lokaler
Dokumentera närvaro och följa upp aktiviteter
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, självgående, flexibel och lyhörd
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor
Kan skapa engagemang och trygghet i grupper
Är en positiv och stabil förebild
Vi erbjuder
En meningsfull roll där du gör skillnad
Erfarenhet inom ledarskap och socialt arbete
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ossKvalifikationer
Uppfinningsrik och förmåga att hitta nya innovativa aktiviteter och fånga upp idéer.
Bra på att arbeta i team och att lyssna på de behov som efterfrågas.
God förmåga att arbeta självständigt och bygga nätverk med kommun, civilsamhälle och övriga aktörer.
Noggrann, strukturerad och social.
Pedagogisk erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet från att ha arbetat med barn och ungdomar
Anställningsform
Timanställning i projekt med placering i Landskrona.
Tillträde: omgåendeSå ansöker du
Skicka din ansökan till rekrytering@helaideella.se
Märk ansökan med AKTIVITETSLEDARE.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Ansökan ska innehålla CV med referenser och personligt brev där du beskriver varför du skulle passa bra som aktivitetsledare för barn och unga.
Vid frågor om tjänsten kontaktarekrytering@helaideella.se
märk FRÅGA i ämnesraden
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: rekrytering@helaideella.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hela Ideella
, http://helaideella.se
Ödmanssonsgatan 12 (visa karta
)
261 42 LANDSKRONA Arbetsplats
Hela Ideella Jobbnummer
9848789