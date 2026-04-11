Personliga assistenter dag, kväll och vaken natt
Adensa AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-04-11
Vi söker personliga assistenter till Vällingby. För att kommunicera med kunden används taltavla, därför viktigt att du kan svenska i tal och skrift. Som person är kunden lättsam och social och gillar allt vad livet har att erbjuda. Allt från dans, sol och bad. Kunden har även hästar som ett stort intresse och det vore kul om du hade det, men absolut inget krav.
Du som söker ska vara kvinna mellan 20-50 år. Tidigare erfarenhet meriterande, men inget krav. Det uppskattas om du är positiv, engagerad, lyhörd, trygg i dig själv, självgående, punktlig och vet innebörden av att ta ansvar då jag är beroende av en fungerande personalgrupp.
Det du kommer att hjälpa till med är alla vardagliga sysslor så som städning, tvätt, laga mat, äta, intimhygien, förflyttningar och vändningar under natten och även som ni läste tidigare att kommunicera med hjälp av taltavla.
Nu söker vi fler assistenter till assistent-teamet för arbete dag, kväll och vaken natt. Både vardag och helgdag, under helgen arbetar man från 09:00-21:45. Under dag och kvällspass är det dubbelbemanning.
Tjänsten finns i Vällingby.
Skicka CV och skriv lite kort om dig själv. Vi hör av oss till dem vi finner intressanta.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: info@adensa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vällingby". Arbetsgivare Adensa AB
(org.nr 556852-1503)
162 11 VÄLLINGBY Jobbnummer
9848797