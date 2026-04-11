Nu söker vi en LPG-terapeut / massör
2026-04-11
Nu söker vi en LPG-terapeut till Spa Gamla Gefle.
Är du passionerad kring hälsa, välmående och kroppens naturliga funktioner?
Vill du arbeta i en inspirerande och härlig miljö där du får utvecklas och lära dig nya behandlingstekniker? Då kan du vara den vi söker!

Om tjänsten
Vi på Spa Gamla Gefle söker en engagerad och nyfiken medarbetare till en roll som LPG-terapeut. Tjänsten innefattar arbete med LPG-behandlingar, men även behandlingar inom kryoterapi (Cryo) och EMS-träning (Insculpt) samt även eventuellt massage och spabehandlingar.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som massör/lymfmassör/spaterapeut. Du behöver inte ha tidigare utbildning inom LPG men det ör förstås meriterande. Vi erbjuder intern utbildning. Det viktigaste är att du har en positiv inställning, är serviceminded och har ett genuint intresse för hälsa, lymfsystem och kroppens välbefinnande.Dina arbetsuppgifter
Utföra behandlingar inom LPG, kryoterapi (Cryo T-shock) och EMS-träning (Insculpt 4.0)
Beroende på din bakgrund och kunskap eventuellt även massage,- och spabehandlingar.
Ta hand om och guida kunder genom behandlingar
Bidra till en trygg, professionell och harmonisk kundupplevelse
Sälja kurer av de erbjudna behandlingarna.
Vi söker dig som:
Har ett starkt intresse för hälsa och kroppens funktioner, särskilt lymfsystemet
Gärna har erfarenhet av massage, kroppsbehandlingar eller spabehandlingar.
Är serviceinriktad, lyhörd och har ett professionellt bemötande
Är nyfiken och vill utvecklas inom nya behandlingsmetoder
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har ett genuint säljintresse
Vi erbjuder:
Utbildning inom LPG, Cryo och EMS
En inspirerande arbetsmiljö i hjärtat av Gamla Gefle
Möjlighet att utvecklas inom moderna behandlingsmetoder
Ett engagerat och härligt team om 6 personer som består av hudterapeuter, massörer och LPG-terapeuter.
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till oss - vi ser så fram emot att höra från dig!
Tillträde: Snarast
Omfattning: 75-100%
Välkommen till Spa Gamla Gefle! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: helena@spagamlagefle.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gamla Gefle SPA AB
(org.nr 559124-4156)
Västra Islandsgatan 8 (visa karta
)
802 50 GÄVLE
Gamla Gefle Spa AB
Ägare
Helena Miving helena@spagamlagefle.se 0708820570
