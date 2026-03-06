Senior Fullstack-utvecklare till Fortnox
2026-03-06
Vi rekryterar just nu seniora Fullstack-utvecklare till Fortnox i Växjö. Fortnox utvecklar lösningar som förenklar vardagen för hundratusentals företagare i Sverige och är samtidigt ett av Sveriges mest spännande FinTech-bolag i stark tillväxt.
Det här är en roll för dig som vill arbeta i en modern SaaS-miljö, vara med och bygga affärskritiska tjänster och samtidigt arbeta i team där samarbete, kommunikation och kunskapsdelning är lika viktigt som teknisk kompetens.
Om rollen
Som Fullstack-utvecklare hos Fortnox blir du en del av produktområdet Betala, där fokus ligger på att skapa innovativa lösningar för betalningar och finansiering för svenska företag.
Du arbetar i ett team med helhetsansvar för produktens utveckling, från idé till produktion och vidareutveckling. Arbetet sker agilt och i nära samverkan med andra team inom sammanhängande produktströmmar.
Teamet äger sin lösning och ansvarar för kvalitet, vidareutveckling och teknisk hälsa, samtidigt som man verkar inom gemensamma ramar och tekniska riktlinjer.
Den tekniska miljön består bland annat av:
Java och Kotlin i backend
Mikrotjänstarkitektur
React och TypeScript i frontend
Eventdrivna arkitekturer och distribuerade system
REST API:er
Fortnox befinner sig i en stark tillväxtfas där dina insatser får direkt påverkan på både produkt och användare. Vi förväntar oss dessutom att du bidrar aktivt till teamets utveckling, delar kunskap och är öppen för att både lära och lära ut.
Vem vi söker
På Fortnox tror vi på utvecklare som vill utvecklas tillsammans med andra och som trivs i en miljö där teknik byggs långsiktigt och i samspel med övriga organisationen.
Vi tror att du:
Har flera års erfarenhet av professionell mjukvaruutveckling.
Har en tydlig tyngd inom backendutveckling.
Har mycket goda kunskaper i Java och Kotlin.
Har erfarenhet av att arbeta i moderna utvecklingsteam och agila arbetssätt.
Trivs i team där man samarbetar och löser problem tillsammans.
Har ett stort intresse för ny teknik och vill fortsätta utvecklas.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande är:
Erfarenhet från SaaS-miljö.
Erfarenhet av Spring Boot.
Intresse för AI-teknik.
Erfarenhet från FinTech, betalningslösningar eller andra regulatoriskt styrda miljöer.
Vi erbjuder
Hos Fortnox får du arbeta i en miljö där teknik och samhällsnytta går hand i hand.
Möjlighet att påverka tekniska beslut och arkitektur inom gemensamma ramar som främjar kvalitet och långsiktig hållbarhet.
Ansvarstagande team som äger sina lösningar, samtidigt som ni är en del av större produktströmmar med gemensamma mål.
Modern teknik i en stabil och växande organisation.
Möjlighet att utvecklas både tekniskt och professionellt.
Fortnox värdesätter balans i livet och erbjuder en hybrid arbetsmodell där du arbetar från kontoret i Växjö eller Malmö minst två dagar per vecka.
Kultur och arbetssätt
Fortnox tror på entreprenörskap, ansvarstagande och långsiktig utveckling - både för bolaget och för individen.
Här är du inte bara en utvecklare som implementerar krav, utan en viktig del av hur lösningar formas, utvecklas och samspelar med övriga delar av plattformen över tid.
Praktisk information
Plats: Växjö Omfattning: Heltid Arbetsmodell: Hybrid, minst två dagar per vecka på kontoret Anställningsform: Detta är en anställning som sker direkt hos Fortnox. Lön, villkor och förmåner diskuteras separat.
