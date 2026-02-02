Senior Elkraftingenjör - Högspänning
2026-02-02
Om rollen
I rollen som Senior Elkraftsingenjör med expertis inom högspänning får du en nyckelroll i projekt kopplade till elnät och stationer inom spannet ca 10-130 kV. Du arbetar med tekniskt komplexa uppdrag där kvalitet, säkerhet och regelefterlevnad är avgörande. Rollen kan omfatta både projektering och projektledning, beroende på din bakgrund och styrka, och du blir en viktig del i att driva projekt från tidiga skeden till färdig leverans.
Du kommer att arbeta nära både kunder och interna team, ofta i uppdrag mot elnätsägare eller inom ramen för deras avtal. I rollen ingår att bidra med djup teknisk kompetens, säkerställa att arbetet sker enligt gällande regelverk samt fungera som teknisk referens i anbuds- och upphandlingsfaser.
Här får du möjlighet att påverka, ta ansvar och vara en självklar expert inom ditt område - i projekt som är samhällskritiska och långsiktigt viktiga.
Vem är du?
Du är en senior och erfaren specialist inom högspänning och elnät, med gedigen bakgrund från arbete med nät- och stationsprojekt inom intervallet ca 10-130 kV. Du är trygg i din kompetens och van att ta ett tekniskt ledarskap.
Vi ser att du:
Har lång erfarenhet inom högspänning och elnätsrelaterade projekt
Har arbetat med projektering och/eller projektledning av nät- och stationsprojekt
Har dokumenterad vana av arbete enligt EBR, ESA samt relevanta lagar, föreskrifter och standarder
Har erfarenhet av uppdrag mot elnätsägare eller inom deras ramavtal
Kan agera teknisk referens i anbuds- och upphandlingsskeden
Är flytande i svenska, både i tal och skrift
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs i rollen som expert, delar gärna med dig av din kunskap och har förmågan att skapa förtroende hos både kunder och kollegor.
Vilka är vi?
Nevita är ett växande ingenjörsbolag med kontor i Göteborg och en expanderande verksamhet i Stockholm. Vi arbetar med hållbara industriprojekt inom gas, energi och process - ofta med fokus på grön omställning, H2, CCS, LNG och biogas.
Hos oss möter du engagerade kollegor, korta beslutsvägar och en kultur som präglas av förtroende, gemenskap och humor. Vi gillar att ha roligt tillsammans - allt från gemensam fika till AW:s, event och aktiviteter där vi stärker både teamet och glädjen på jobbet.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftiga villkor och flexibel förmånsstruktur.
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Möjlighet att arbeta i stora, tekniskt utmanande industriprojekt.
Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
En social och inkluderande kultur där vi bryr oss om varandra och har kul.
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
