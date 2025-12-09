Senior Elkonstruktör
2025-12-09
Senior Elkonstruktör
Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en nyckelperson i uppbyggnaden av framtidens industriella lösningar? Nu söker vi en senior elkonstruktör med bred erfarenhet och passion för teknisk utveckling. Genom Edge of Talent får du möjligheten att arbeta med några av Sveriges mest avancerade industriprojekt i en miljö där kompetens, innovation och samarbete står i centrum.
Edge of Talent söker fler stjärnor till vårt konsultteam
Edge of Talent är ett kompetens och konsultbolag som erbjuder skräddarsydda lösningar för våra kunder, oavsett om det handlar om kortare konsultuppdrag, projektanställningar eller långsiktiga samarbeten. Vi är stolta över att matcha rätt talang med rätt uppdrag och skapa möjligheter för både våra konsulter och våra partners att växa tillsammans.
Hos oss blir du en del av en dynamisk organisation där du som konsult är anställd av Edge of Talent. Vi tar hand om administrationen, coachar dig genom din karriär, och säkerställer att du trivs i ditt uppdrag. Vårt fokus är att erbjuda dig uppdrag som passar just din kompetens och där du har möjlighet att utvecklas.
Jobbeskrivning
Som Senior Elkonstruktör kommer du att spela en central roll i att utveckla och driva el- och automationslösningar i stora och tekniskt avancerade industriprojekt. Rollen innebär både strategiska och operativa inslag och passar dig som vill bidra med din expertis samtidigt som du fortsätter utvecklas inom området.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Förstudier, utredningar samt tekniska projekteringsunderlag
Elkonstruktion för processutrustning, ställverk och automationsskåp
Framtagning av systemhandlingar och funktionsbeskrivningar
Stöd till teknisk försäljning, kunddialoger och samarbeten med underleverantörer
Bidra till utvecklingen av verktyg och metoder inom el och automation
Flera års erfarenhet som elkonstruktör inom industri
Mycket goda kunskaper i Elprocad, AutoCAD, Magicad, NavisWork eller liknande verktyg
Erfarenhet av projektering, elkonstruktion, utcheckning och idrifttagning
Relevant YH-/högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av E-Plan, Insyde och/eller Sitebase
Erfarenhet av PLC/HMI/DCS-programmering
Erfarenhet av projektledning inom automation eller el
Vi söker dig som
Har stark kommunikativ förmåga och trivs i kunddialoger
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Tycker om att arbeta i team och värdesätter samarbete
Är stolt över din kompetens men samtidigt ödmjuk inför andra
Driven av att utveckla både dig själv och verksamheten
Vad vi erbjuder
Anställning hos Edge of Talent med trygghet och support under hela uppdraget
Spännande uppdrag hos ledande företag
Möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling och karriärvägledning
Är du redo att bli en del av vårt nätverk och ta dig an nya utmaningar? Skicka in din ansökan idag så ser vi fram emot att höra från dig!Så ansöker du
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning : Heltid
Placering : Stockholm & Västerås
Lön: Enligt överenskommelse
Kontakt: Hermela Nadew
Sista ansökningsdatum : Vi tar emot ansökningar löpande och håller annonsen öppen tills rollen är fylld. För att inte missa chansen rekommenderar vi att du skickar in din ansökan snarast.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
