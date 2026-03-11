Senior DevOps Engineer - inom försvar & sensorteknik
2026-03-11
Är du en erfaren DevOps Engineer som vill arbeta med samhällsviktig teknik i framkant? Vi söker nu en Senior DevOps-konsult till ett långsiktigt uppdrag hos en global aktör inom försvars- och sensorteknologi, med verksamhet världen över och en stark innovationskultur.
Företaget har över 15 000 anställda globalt och har sedan slutet av 1970-talet utvecklat avancerade tekniska lösningar för myndigheter och försvarsorganisationer. Här bidrar du till system som hjälper användare att arbeta säkrare och mer effektivt i krävande miljöer.
Uppdraget är placerat i Arninge/Täby och genomförs på heltid. OBS - Tillgång till bil är ett krav! Arbetsuppgifter
Utveckla och förvalta Ansible-script för deployment och hantering av Linux-baserade, virtualiserade utvecklingsservrar
Versionshantering i Git av Ansible-, Groovy- och autotest-script
Driva och vidareutveckla CI/CD-flöden med automatiserade tester
Konfigurera och felsöka servrar samt inbyggda system i företagsnätverk
Vad du erbjuds
Inkluderande och prestigelös kultur med fokus på samarbete och problemlösning
Internationell miljö med kollegor och samarbeten över hela världen
Starkt tekniskt team där kunskapsdelning uppmuntras
Stabil och växande organisation med långsiktiga satsningar
Publicering: 2026-03-11

Kvalifikationer
Ansible
Jenkins
Git
Linux
CI/CD
Nätverk (DNS, LDAP, certifikat)
Virtualisering
Meriterande:
Atlassian Bitbucket / Jira / Confluence
Ubuntu / Debian
Yocto Linux
CI/CD för inbyggda system
VMware vCenter
Artifactory
