Senior DevOps Engineer - inom försvar & sensorteknik

Liminity AB / Datajobb / Täby
2026-03-11


Är du en erfaren DevOps Engineer som vill arbeta med samhällsviktig teknik i framkant? Vi söker nu en Senior DevOps-konsult till ett långsiktigt uppdrag hos en global aktör inom försvars- och sensorteknologi, med verksamhet världen över och en stark innovationskultur.
Företaget har över 15 000 anställda globalt och har sedan slutet av 1970-talet utvecklat avancerade tekniska lösningar för myndigheter och försvarsorganisationer. Här bidrar du till system som hjälper användare att arbeta säkrare och mer effektivt i krävande miljöer.
Uppdraget är placerat i Arninge/Täby och genomförs på heltid. OBS - Tillgång till bil är ett krav! Arbetsuppgifter
Utveckla och förvalta Ansible-script för deployment och hantering av Linux-baserade, virtualiserade utvecklingsservrar

Versionshantering i Git av Ansible-, Groovy- och autotest-script

Driva och vidareutveckla CI/CD-flöden med automatiserade tester

Konfigurera och felsöka servrar samt inbyggda system i företagsnätverk

Vad du erbjuds
Inkluderande och prestigelös kultur med fokus på samarbete och problemlösning

Internationell miljö med kollegor och samarbeten över hela världen

Starkt tekniskt team där kunskapsdelning uppmuntras

Stabil och växande organisation med långsiktiga satsningar

Förmåner såsom friskvård, gym och möjlighet till olika sportaktiviteter

Publiceringsdatum
Kvalifikationer
Ansible

Jenkins

Git

Linux

CI/CD

Nätverk (DNS, LDAP, certifikat)

Virtualisering

Meriterande:

Atlassian Bitbucket / Jira / Confluence

Ubuntu / Debian

Yocto Linux

CI/CD för inbyggda system

VMware vCenter

Artifactory

Docker

Sista dag att ansöka är 2026-09-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Liminity AB (org.nr 559091-7851), https://jobb.liminity.se
Kungsholmsgatan 13A (visa karta)
112 27  STOCKHOLM

