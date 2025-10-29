Senior Development Engineer CNC
2025-10-29
Nobel Biocare
Nobel Biocare är ett globalt marknadsledande, innovativt medicintekniskt företag som erbjuder tandimplantat och unika behandlingskoncept.
Vi är en del av det globala företaget Envista, som verkar på tandvårdsmarknaden. Vårt mål är att förbättra varje patients livskvalitet genom att hjälpa våra kunder att behandla fler patienter bättre med våra innovativa produkter och lösningar. Vi är cirka 2 500 anställda på Nobel Biocare världen över och 400 medarbetare i Norden, fördelade mellan den kommersiella verksamheten och produktionsanläggningen som vi har i Karlskoga.
Vi erbjuder:
En inspirerande och modern arbetsmiljö där du ges möjlighet att arbeta på ett internationellt och framgångsrikt bolag i stark tillväxt, där gemensamt mål är att förbättra människors livskvalité! Vi förespråkar och uppmuntrar till karriär- och yrkesmässig utveckling och det råder god sammanhållning inom bolaget där kulturen präglas av en stark teamkänsla. Som anställd hos oss kan du därför förvänta dig ett ansvarsfyllt arbete med varierande arbetsuppgifter och en arbetsplats som erbjuder delaktighet och gemenskap. Interna och externa utbildningsmöjligheter samt ett kollegialt nätverk. Hos oss trivs du som är nyfiken, flexibel och som gillar när det händer mycket kring dig.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker en CNC Engineer/Tekniker som kommer att fokusera på produkt- och
processutveckling i nära samarbete med forskning och utvecklingsavdelningen samt NPI projekt. Du kommer att arbeta i de tidiga faserna av att lansera projekt och utveckla genom att ge feedback på initiala produktritningar. Det inkluderar också att utvärdera
tillverkningen av nya produkter i prototypstadierna. Rollen utvecklar och optimerar
tillverkningen i våra CNC-maskiner Citizen, Deco, Bumotec och Willemin.
De dagliga arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
• Skapa CNC program, framtagning av verktyg och tillverka prototyper.
• Utveckla tillverkningsprocessen för standardproduktion.
• Bidra till utvecklingen av ritningar till tillverknings utrustningar.Kvalifikationer
• Programmering.
• God ritningskunskap.
• Erfarenhet från 2D och 3D CAD-program.
• Erfarenhet från (CAD/CAM) programvara är meriterande.
• Erfarenhet från produktionsteknik är meriterande.
Du:
Du är noggrann, ansvarstagande och flexibel. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team för att nå gemensamma mål. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Eftersom vi arbetar med medicintekniska produkter är kvalitetsmedvetenhet avgörande. Vi ser gärna att du har erfarenhet från en bransch med höga krav på spårbarhet, kvalitet och kontroll.
Vi:
Vi är på väg framåt - och vi vill att du följer med! Hos oss är varje individ viktig. Vi tror att din personliga utveckling är nyckeln till vår gemensamma framgång. Här får du växa, ta initiativ och känna dig trygg. Vår kultur bygger på samarbete, engagemang och framtidstro. Tillsammans kan vi - och tillsammans skapar vi framtiden!
Din framtida arbetsplats:
Vi vill att våra anställda ska trivas, så att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö och stödja våra anställdas välbefinnande är en självklarhet för oss. Därför erbjuder vi våra anställda en rad förmåner.
Utvalda förmåner:
• Friskvårdsbidrag på 3000 kr/år via Epassi.
• Subventionerade cyklar via Epassi Bike.
• Arbetstidsförkortning (ATK) enligt kollektivavtal.
• Personalrabatter på implantat, distanser och membran- och benersättningsmaterial.
• Tillägg till föräldrapenning enligt kollektivavtal.
• Pensionsrådgivning.
• Privat sjukförsäkring (förmånserbjudande).
• Liv-, olycksfalls-, sjuk- och barnförsäkring (erbjudande).
• Tjänstepension, liv- och sjukförsäkring enligt kollektivavtal.
Our Core Values Define Us:
Customer Focus. Our top priority is to support our customers - those entrusted with patient care - and ensure that our development is driven by their needs, while continuing to grow with a customer-focused approach. This mindset also applies to colleagues and internal functions, who should be treated with the same dedicated customer focus.
Innovation. With a learning and flexible approach and a focus on the future, we are equipped to create the next generation of groundbreaking ideas and products in the industry. We believe that innovation should be part of all functions and activities, and our employees are prepared to make a difference every day at work.
Respect. Diversity, inclusion, and equality are at the core of what makes our culture and teams so successful. We know that when our employees are allowed to be their true selves every day, we build stronger teams, foster more thoughtful dialogue, and have more reasons to celebrate success.
Continuous Improvement. Supported by the Envista Business System, we are focused on developing world-class processes and people at all levels of the organization. Envista employees are motivated to do their best every day and work continuously to improve to meet set goals.
Leadership. By providing our employees with the best training, opportunities for collaboration, and personal development, we ensure they are trusted and well-prepared to take responsibility for their commitments. Taking responsibility for both successes and failures, and quickly moving forward, ensures a trustworthy environment that contributes to success. Ersättning
