Senior Delprojektledare inom hårdvara
Avaron AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Nykvarn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-15Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior delprojektledare till ett tekniskt avancerat sammanhang inom försvarsindustrin, med fokus på produktionsnära hårdvaruprojekt. Du blir en del av en ledarsektion där flera delprojektledare samverkar i parallella initiativ, med gemensamt fokus på struktur, leverans och standardiserade arbetssätt.
Uppdraget innebär nära samarbete med flera team och intressenter, där du förväntas bidra med helhetsperspektiv och förmåga att förstå komplexa system samt vad som krävs för att kvalificera dem.
ArbetsuppgifterPlanera och strukturera mindre projekt och delprojekt
Driva produktionsnära projekt och koordinera gränssnittet mellan projekt/R&D och produktion
Definiera projektomfattning, arbetssätt och projektmetodik
Identifiera och hantera risker på ett proaktivt sätt
Säkerställa resursallokering och facilitera samarbete mellan team
Samarbeta med andra delprojektledare för att nå uppsatta mål på ett effektivt och smidigt sätt
Bidra till att skapa struktur och framdrift i en miljö med parallella krav
KravIngenjörsutbildning (gymnasieingenjör, högskoleingenjör eller civilingenjör)
Minst 8 års arbetslivserfarenhet
Minst 3 års erfarenhet av ledarskap
Erfarenhet av att driva hårdvaruprojekt
Erfarenhet av projektledning i gränssnittet mellan projekt/R&D och produktion
Förmåga att på övergripande nivå förstå komplexa system och vad som krävs för att kvalificera dessa
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att arbeta med standardisering av arbetssätt eller gemensamma projektmodeller
Bakgrund i miljöer med flera samtidiga delprojekt och många samarbetsytorSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7057708-1791142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9686088