Senior Data Warehouse-utvecklare
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i ett team som ansvarar för vidareutveckling, applikationsdrift och support av en etablerad on-prem DWH-plattform i en komplex offentlig verksamhet. Här kombinerar du utveckling, arkitektur och förvaltning för att säkra stabil leverans över tid, samtidigt som plattformen utvecklas utifrån nya behov i verksamheten.
Rollen passar dig som trivs i en miljö där flera lösningar och projekt pågår parallellt, där standardisering är viktig och där du arbetar nära både verksamhet och utveckling. Du blir en viktig del av ett team som bygger robusta datalagerlösningar med stor påverkan på verksamhetens informationsförsörjning.
Det här är en intressant möjlighet för dig som vill arbeta brett med både teknik och verksamhetskrav i en tekniskt mogen miljö.
ArbetsuppgifterDu utvecklar, vidareutvecklar och förvaltar lösningar i en on-prem DWH-plattform.
Du arbetar med applikationsdrift, felsökning och support för befintliga implementationer.
Du bygger och förvaltar ETL-processer och integrationer mot API:er, filer och länkade servrar.
Du tar fram och vidareutvecklar arkitektur för komplexa lösningar utifrån verksamhetskrav.
Du samarbetar nära både verksamheten och utvecklare inom backend och frontend för att skapa hållbara lösningar.
Du bidrar till teamets gemensamma planering för support och kan vid behov ingå i beredskap utanför kontorstid.
KravFlerårig erfarenhet inom datalager-området, arkitektur och ETL-processer.
Flerårig erfarenhet av SQL Server, SSIS, SSRS, SSAS samt Azure Data Factory mot on prem.
Flerårig erfarenhet av integrationer mot API:er, filer och länkade servrar.
Bred erfarenhet av arkitektur för komplexa lösningar.
Erfarenhet av arkitektur mot Qlik Sense och Power BI.
Erfarenhet av att självständigt driva och utveckla komplexa lösningar kopplat till verksamhetskrav.
Erfarenhet av att bygga lösningar för offentlig verksamhet.
Mycket god förmåga att kommunicera tydligt med både verksamhet och utvecklare.
Du arbetar väl i team.
Mycket god svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av DWH-relaterade lösningar i kommunal verksamhet, gärna inom flera verksamhetsområden.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år
