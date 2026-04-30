Senior Data Engineer
Logikfabriken AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-04-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logikfabriken AB i Göteborg
, Linköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en Senior Data Engineer som vill bygga moderna dataplattformar som faktiskt gör skillnad? Perfekt!
Vi söker dig som trivs i hela kedjan - från källsystem till semantisk modell - och som kan översätta otydliga verksamhetsbehov till skarpa datalösningar. Är du social, nyfiken och öppen är det ett stort plus. Har du levererat mot offentlig sektor och ramavtal? Ännu bättre!
ERFARENHET
Senior-nivå inom data engineering eller analytics - du har levererat skarpt i flera roller
Praktisk erfarenhet av Azure Data Factory, Synapse eller Fabric, samt Databricks
SQL i ryggmärgen och stark vana vid dimensionell modellering
Power BI på utvecklarnivå - DAX, tabular models, semantiska modeller
dbt eller motsvarande för transformations
Python för ETL och automation
Git, CI/CD och versionshantering som självklarhet
Du kan prata med en verksamhet och presentera resultat utan PowerPoint-akrobatik
Erfarenhet av offentlig sektor och ramavtalsleveranser är ett
Logikfabriken är ett konsultbolag av och för talangfulla, engagerade och roliga personer inom tech.
Vår ambition är att bli Sveriges mest inspirerande arbetsgivare. Tillsammans formar vi bolaget, skapar möjligheter och driver utvecklingen framåt.
Vi gillar också att umgås - två konferenser per år, knowledge talks, afterworks och en massa annat kul.
Dessutom tror vi på schyst ersättning och transparens.
Vi brinner för hållbarhet. Sedan 2017 är Logikfabriken klimatneutralt och vi fortsätter ständigt att minska vårt avtryck. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-27
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "teamtailor-6347376-1975394". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logikfabriken AB
(org.nr 559038-9952), https://jobs.logikfabriken.se
Kungsportsavenyen 29 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Jobbnummer
9884863