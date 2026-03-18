Senior Dagvatten- och skyfallsutredare
2026-03-18
Publiceringsdatum2026-03-18Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
En kommunal beställare söker en erfaren dagvatten- och skyfallsutredare för ett infrastrukturprojekt i komplex stadsmiljö. Uppdraget omfattar detaljprojektering, omarbetning av befintliga handlingar samt framtagning och kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag inom dagvatten och skyfall.
Du får en central roll i att vidareutveckla ett fungerande dagvatten- och skyfallssystem med fokus på stadsmässiga, gröna och ytliga lösningar. Arbetet omfattar bland annat lösningar som täckta regnbäddslådor, trädplanteringar med luftigt bärlager och skelettjord samt svackdike med dämmen, i nära samverkan med andra teknikområden.
ArbetsuppgifterTa fram och uppdatera förfrågningsunderlag och bygghandlingar inom dagvatten och skyfall.
Omarbeta befintliga handlingar från ABT till AB04 och anpassa dem till nya förutsättningar, tekniska krav och riktlinjer.
Säkerställa att handlingar granskas, kvalitetssäkras och färdigställs som FU-handlingar.
Utforma gröna och ytliga dagvattenlösningar på ett stadsmässigt och funktionellt sätt.
Samordna höjdsättning och projektering med andra teknikområden för att säkerställa ett fungerande dagvatten- och skyfallssystem.
Uppdatera dagvatten-PM samt ta fram relevanta delar till mängdförteckning och teknisk beskrivning.
Ta fram leveransplan för hela eller delar av uppdraget vid behov och tidigt lyfta eventuella behov av markintrång.
KravMinst 10 års erfarenhet av dagvatten- och skyfallsuppdrag.
Minst 5 års erfarenhet som teknikansvarig.
Högskoleingenjör.
Erfarenhet av detaljprojektering.
Erfarenhet av liknande uppdrag i tät stadsmiljö.
Erfarenhet av att ha arbetat åt en entreprenör i en totalentreprenad.
Erfarenhet av att ta fram bygghandlingar och förfrågningsunderlag i en utförandeentreprenad.
Dokumenterad erfarenhet från liknande uppdrag för kommunal verksamhet.
Dokumenterad erfarenhet från uppdrag i direkt anslutning till spår- och vägområde.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
