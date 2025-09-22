Senior cybersäkerhetskonsult med managementerfarenhet
Combitech AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Danderyd
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du bidra till ett säkrare Sverige och stärka vårt totalförsvar inom cyber? Brinner du för att hitta och utveckla hållbara cybersäkerhetslösningar som skyddar vårt digitaliserade samhälle - inte minst inom försvar och samhällsviktig verksamhet? Combitech söker nu seniora cybersäkerhetskonsulter med managementerfarenhet till vårt Executive Advisory-team. Placering kan vara i Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Norrköping, Linköping, Växjö eller annan ort för rätt kandidat. Hos oss blir du en nyckelspelare i arbetet med att stärka Sveriges motståndskraft mot cyberhot.
Din roll som Senior cybersäkerhetskonsult inom Executive Advisory - med fokus på försvar och totalförsvar
Som en del av Combitechs cybersäkerhetsverksamhet, med över 250 experter i Norden, söker vi dig som vill leda och stödja våra kunder inom försvarssektorn, myndigheter, samhällsviktig industri och näringsliv i deras cybersäkerhetsarbete. Vi arbetar med några av Sveriges mest samhällskritiska aktörer och söker fler engagerade kollegor som vill göra verklig skillnad.
Executive Advisory-enheten verkar i gränslandet mellan cybersäkerhet, management och samhällssäkerhet. Vårt uppdrag är att hjälpa kunder att identifiera nuläge, värdera risker, utforma visioner och strategier samt driva projekt som stärker både cyberförsvar och totalförsvar. Vi kopplar samman säkerhetsarbete med affärsmål och verksamhetsbehov.
Du kommer att:
*
Leda och stödja kunder i utformning och realisering av cybersäkerhetsstrategier.
*
Bidra till utvecklingen av Combitechs tjänsteportfölj inom cybersäkerhet och totalförsvar, baserat på aktuella hotbilder och kundbehov.
*
Bygga långsiktiga partnerskap med våra viktigaste kunder, inklusive affärsutveckling och leverans.
*
Rådgiva beslutsfattare på högsta nivå, ibland som interim CISO eller i andra ledande roller.
Vem är du?
Vi söker dig som har minst 10 års erfarenhet inom cybersäkerhet, gärna med bakgrund från försvar, myndighet eller samhällsviktig verksamhet. Du har erfarenhet av konsultrollen och är van att arbeta nära beslutsfattare på strategisk nivå.
Du har:
*
Djup förståelse för cybersäkerhet och totalförsvar, både tekniskt och ur ett verksamhetsperspektiv.
*
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska.
*
Erfarenhet av att leda team och driva komplexa projekt från ax till limpa.
*
God förmåga att bygga affärsrelationer och anpassa dig efter kundens behov.
*
Certifieringar inom cybersäkerhet (CISSP, CISM, CISA, CCP etc.) och erfarenhet av ramverk som NIST CSF, ISO27001, CMMC m.fl. är meriterande.
*
Tidigare roller som CISO, CIO, CSO, enterprise-arkitekt eller managementkonsult inom cyber är särskilt intressanta.
Som person är du social, prestigelös och har en stark drivkraft att bidra till Sveriges säkerhet. Du trivs med att samarbeta över kompetensgränser och vill vara med och bygga ett starkt team som firar gemensamma framgångar.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Låter det intressant? Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan direkt. Urvalet sker löpande.
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Henrik Agarth Twetman, henrik.agardh-twetman@combitech.com
.
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36875". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Jobbnummer
9520909