Senior Controller till konsultuppdrag!
Vi söker nu erfarna controllers till kvalificerade och utvecklande uppdrag hos våra kunder. Rollen vänder sig till dig som har arbetat några år inom controlling och som vill ta nästa steg i din karriär genom att bidra med din kompetens i nya sammanhang - oavsett om du söker en anställning eller föredrar att arbeta som underkonsult via eget bolag.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
I rollen som controller har du en central position i verksamheten och arbetar nära både ledning och operativ verksamhet. Fokus ligger på analys, uppföljning och affärsstöd, ofta med ett tydligt ansvar för processer, rapportering och beslutsunderlag.
Rollen kan vara inriktad mot business controlling, financial controlling eller en kombination, beroende på uppdragets karaktär.
Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter
Budget- och prognosarbete, uppföljning och avvikelseanalyser
Löpande analys av resultat, kostnader, intäkter och nyckeltal
Framtagning och utveckling av rapporter till ledning och verksamhet
Delaktighet i månads-, kvartals- och årsbokslut
Stöd till chefer och verksamhetsansvariga i ekonomiska frågor
Uppföljning av lönsamhet, investeringar och affärscase
Vidareutveckling och effektivisering av processer, rutiner och rapporteringsflöden
Arbete i och utveckling av ekonomisystem, BI-verktyg och analysmodeller
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som:
Har en akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande
Har flera års erfarenhet av arbete som controller
Har mycket goda kunskaper i Excel och vana att arbeta i olika affärssystem
Gärna har erfarenhet av BI-verktyg och rapporteringslösningar
Som person är du analytisk, strukturerad och självgående. Du har lätt för att samarbeta med olika funktioner och nivåer i organisationen och är van att kommunicera ekonomiska samband på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Ansökan
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Masthamnsgatan 1 (visa karta
)
413 29 GÖTEBORG
