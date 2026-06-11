Senior beräkningsingenjör/konstruktör
NIlsson & Mossberger AB / Byggjobb / Gislaved Visa alla byggjobb i Gislaved
2026-06-11
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EAB är ett familjeägt företag med rötterna i Smålandsstenar. Sedan 1957 har vi vuxit stabilt, precis som våra konstruktioner. Idag är vi cirka 450 medarbetare och omsätter omkring 2,2 miljarder kronor. All utveckling, konstruktion och produktion sker under samma tak, inom våra tre affärsområden: lagerinredningar, portar och stålbyggnader. För mer info: www.eab.se
Nu söker EAB en Senior beräkningsingenjör/konstruktör
"Det håller" är EAB:s löfte, både externt och internt. Det håller grundar sig både i våra produkters tåliga konstruktion och hur vi tänker kring vårt arbete. Det ska kännas tryggt och utvecklande att välja EAB som sin arbetsplats och vi är alla med och ser till att våra lösningar håller, långt in i framtiden.
Är du en senior beräkningsingenjör/konstruktör som vill bidra till hållbara och kvalitativa lösningar inom vårt affärsområde Lagerinredningar? Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning och som vill utvecklas tillsammans med oss i en roll där samarbete och teknisk expertis står i centrum.
Om rollen
I den här rollen är du med hela vägen från första koncept till färdig produkt. Du arbetar med kvalificerade hållfasthetsberäkningar och tar fram tekniska underlag som möter både kundens behov, våra höga kvalitetskrav och aktuella standarder.
Du blir en central del av ett kompetent team där du samarbetar tätt med sälj, projektörer och produktion där ni tillsammans tar fram optimala lösningar för våra kunder. Eftersom allt finns under samma tak i Smålandsstenar får du en unik möjlighet att följa dina konstruktioner från ritbord till verklighet inklusive test och verifiering.
Vi är verksamma globalt på en internationell marknad, och som en viktig del av teamet bidrar du aktivt till att förbättra våra arbetsprocesser, driva utvecklingsprojekt och vara med och forma framtidens produktsortiment.
Du rapporterar direkt till vår konstruktionschef och placeringsort är Smålandsstenar, med möjlighet till viss flexibilitet. Vi ser gärna att du bor inom pendlingsavstånd för att vara en del av det dagliga samarbetet.Publiceringsdatum2026-06-11Profil
Vi tror att du har en ingenjörsutbildning inom bygg, teknik eller liknande och har flera års erfarenhet som beräkningsingenjör/konstruktör. Du behöver ha goda kunskaper i hållfasthetsberäkning och att läsa tekniska standarder.
Vi ser gärna att du har gedigen erfarenhet av beräkningsverktyg. Har du även kunskaper i programmering är det meriterande.
För att trivas hos oss ser vi att du är prestigelös och ödmjuk i ditt förhållningssätt. Din bakgrund har gett dig både stark teknisk kompetens och en god förmåga att se helhetsperspektivet. Du trivs i en roll där du får arbeta både självständigt och i team och har lätt för att kommunicera tekniska koncept på ett tydligt och enkelt sätt. Din noggrannhet och strukturerade arbetsmetodik gör att du alltid levererar arbete av hög kvalitet.
Vi erbjuder
En utvecklande och inspirerande arbetsmiljö på ett företag som har devisen att "alla medarbetare ska vara en nöjd medarbetare".
Ett friskt företag med en kultur och klimat som främjar en aktiv livsstil och där allt är möjligt. På EAB får du tillgång till bland annat gym, sporthall och egen matsal. Vi huserar dessutom i mycket trevliga lokaler där det kontinuerligt byggs ut och renoveras.
En stor möjlighet till personlig och professionell utveckling i en spännande och framtidsorienterad koncern.
Ett bolag med ett starkt varumärke som stadigt fortsätter sin expansion.
En spännande och varierande roll där du får möjlighet att både arbeta självständigt och tillsammans med dina kollegor.
Välkommen att bli en del av vårt team, där din expertis och ditt engagemang verkligen gör skillnad! I denna rekrytering samarbetar EAB med Nilsson & Mossberger. Frågor kring tjänsten besvaras av Carin Mossberger 0701–460 390 och Andreas Nilsson 0701–460 391. Vi ser fram emot din ansökan snarast, urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilsson & Mossberger AB
(org.nr 556769-1554)
Stålgatan 2 (visa karta
)
333 33 SMÅLANDSSTENAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
EAB Jobbnummer
9959073