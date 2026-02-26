Senior Backendutvecklare
2026-02-26
Senior Backendutvecklare (.NET/Azure) med tydligt AI-fokus - Stockholm (hybrid)
Vi söker en senior backendutvecklare som vill vara tekniskt drivande i hur AI byggs in som en naturlig del av backend och befintliga systemflöden - inte som isolerade experiment. Uppdraget handlar om att skapa robusta integrationer med tydligt fokus på säkerhet, spårbarhet och kvalitet, för att möjliggöra automation, effektivisering och bättre beslutsstöd i verksamheten.
Du kommer arbeta med webbapplikationer, mikrotjänster, nya applikationer och vidareutveckling av befintliga backend-tjänster i en modern Azure-miljö.
Rollen innebär att du:
Bygger AI som en integrerad del av backend och systemflöden
Integrerar AI-komponenter i befintliga lösningar (t.ex. via API:er/tjänster)
Säkerställer ansvarsfull och robust AI-användning (säkerhet, spårbarhet, kvalitet)
Driver tekniska vägval för automation, effektivisering och beslutsstöd
Arbetar nära DevOps-team med CI/CD, drift, övervakning och förvaltning

Publiceringsdatum: 2026-02-26

Kompetenser
Minst 5 års erfarenhet av backendutveckling (.NET, C#, Bicep)
Praktisk erfarenhet av integrationer och mikrotjänster
Gedigen erfarenhet av Azure i produktionsmiljö
Erfarenhet av containerisering och Kubernetes (meriterande med OpenShift)
Van att arbeta i CI/CD-pipelines och i DevOps-team
God förståelse för drift, övervakning och förvaltning av backend-tjänsterSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 4/3 (urval och offerering sker löpande - skicka in snarast).
Nyckelkompetenser: DevOps, C#, .NET, Azure, Bicep, CI/CD, Kubernetes, OpenShift.
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
