Senior Backend Developer till IT customer and accounts
Aktiebolaget Trav och Galopp / Datajobb / Stockholm
2025-09-19
I rollen får du:* Skapa värde för våra produkter och kunder. * Jobba med fantastiska medarbetare i en lärande och utvecklande miljö. * Flexibelt arbete och balans i livet.Vi söker nu en senior backend-utvecklare till IT customer and accounts. Vi utvecklar och förvaltar centrala affärskritiska applikationer och tjänster för hantering av medlemmar och deras pengar samt insättningar/uttag, så det är en fördel om du trivs med att jobba i komplexa och transaktionstunga miljöer. Gör du det så välkomnas du till ett team som har kul tillsammans och som tror på öppenhet och transparens i arbetet. Vi jobbar blandat på kontoret och hemifrån, men har daglig kontakt i teamet och samarbetar även tvärfunktionellt med andra team inom IT. Är det här du?Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för att lyckas i rollen ser vi att du som söker har flera års arbetslivserfarenhet inom systemutveckling. Du är nyfiken, lyhörd och ambitiös. Vidare ser vi att du är prestigelös och gillar att dela med dig av din kunskap. För att lyckas i denna roll ser vi att du känner till arbete med agila metoder och värdesätter teamarbete men även eget ansvar. Vidare ser vi att du gillar att hålla dig uppdaterad om och är nyfiken på att lära dig nya tekniska lösningar. Om du bidragit till Open source-projekt eller haft andra engagemang i personliga programmeringsprojekt får detta gärna presenteras.
Vi ser att du har erfarenhet av: * Java * Kotlin
• Solace
• Spring
• Hibernate/JPA
• Microservices
• AWS/Openshift/Kubernetes "För mig är det bästa med ATG att det är en otroligt inkluderande arbetsplats. Ett brett samarbete och en närvarande och synlig ledning som bryr sig om och lyssnar till sina medarbetare" Jag är en engagerad ledare som drivs av att se människor och organisationer utvecklas. Jag litar på mina medarbetare fullt ut. De är experterna, och jag finns där för att stötta och skapa så bra förutsättningar som möjligt för att alla ska kunna göra ett bra jobb och trivas på arbetsplatsen. Jag har arbetat med IT sen början av 00-talet, men är själv inte tekniskt utbildad, i stället finns mina styrkor i ledarskapet och organisationsutvecklingen. För mig är det bästa med ATG att det är en otroligt inkluderande arbetsplats. Ett brett samarbete och en närvarande och synlig ledning som bryr sig om och lyssnar till sina medarbetare. - Rekryterande chef, Lisa Oldmar, Manager IT Customer and Accounts.We are the game
I mer än 50 år har vi på ATG levererat spänning och underhållning till svenska folket. Vi drivs av att trygga den svenska hästnäringen och att fortsatt vara ett ansvarsfullt spelbolag i framkant. Vår vision är att leverera världens bästa spelupplevelse. Hos oss är du en del av en innovativ miljö - med hjälp av den senaste tekniken utvecklar vi spelupplevelser i världsklass. Självledarskap och kompetensutveckling är viktiga delar för oss. Sedan starten 1974 har vi byggt och förvaltat systemen för våra produkter som hanterar 4 500 000 transaktioner per dag.
Join the game!
Varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringsportal antingen med ditt cv eller din LinkedIn-profil - det som är enklast och smidigast för dig. Läs gärna mer om oss på vår karriärsida och tveka inte att höra av dig om du har frågor om tjänsten.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning och kommer att göra en bakgrundskontroll för denna roll. Tjänsten är på heltid och utgår från vårt kontor vid Solvalla, alldeles intill travbanan. Vi har ett flexibelt arbetssätt vilket innebär att du har möjlighet att kombinera distansarbete med arbete från kontoret. Var med och bygg världens bästa spelupplevelse tillsammans med oss!
Så här har vi det
Hos oss är du del av en innovativ miljö och med hjälp av den senaste tekniken utvecklar du den bästa spelupplevelsen. Vi gillar att samarbeta och hos oss får du stort utrymme att påverka ditt arbetssätt. Här hittar du nyfikna, nytänkande medarbetare och ledare - viktiga egenskaper för att kunna utveckla och utvecklas. Liksom energi , mod och motivation.
För att må bra är skrattmuskeln lika viktig att träna som alla andra muskler. Både den fysiska och den mentala hälsan skapar balans i livet. Hur vi har det på jobbet påverkar privatlivet- och vice versa. Vi ser det som en självklarhet att ge det stöd och de verktyg som behövs. Ditt val av arbetsplats och arbetssätt är flexibelt och vi lägger stor vikt på självledarskap.
Vi bryr oss om varandra och respekterar varandras olikheter på ATG. Och vi vill att våra kunder ska må bra och ha roligt när de spelar. Vi bryr oss också om sportens välmående, dvs. idrottarna och hästarna - och samhället runt omkring oss. Vi drivs inte av privata vinstintressen utan allt överskott går tillbaka till våra ägare, svensk trav- och galoppsport, något som både känns och gör gott. Ersättning
