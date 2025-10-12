Senior Backend Developer
Hirely AB / Datajobb / Mölndal Visa alla datajobb i Mölndal
2025-10-12
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du ta ett ledande ansvar för backendutvecklingen i ett modernt Digital Asset Management-system (DAM) som hanterar stora medieflöden, avancerad rättighetsstyrning och hög trafik? Vi söker en senior backendutvecklare som inte bara kan bygga robusta och skalbara system, utan också vill vara en nyckelperson i att forma vår tekniska arkitektur framåt.
I rollen får du arbeta nära produktägare, designers och frontendutvecklare för att skapa en lösning som verkligen gör skillnad för våra kunder. Du är med och sätter riktningen för backend, driver tekniska beslut och ser till att våra system kan växa i takt med både användarnas behov och den senaste teknikutvecklingen.
Om rollen
Ägarskap för kritiska backend-tjänster i Go, från design till produktion.
Arkitektur och design av robusta, skalbara system med tydliga SLA:er.
Datamodellering och optimering i MySQL och Scylla för hög last och låg latens.
Kö- och eventdriven arkitektur med RabbitMQ.
Driva prestanda, säkerhet, observability och kostnadsmedvetenhet end-to-end.
Planera och genomföra större initiativ: API-versionering, migrationer, incidentberedskap.
Tätt samarbete i pod-baserade team med produkt och frontend.
Mentorskap: höja kodkvalitet via code reviews, pairing och kunskapsdelning.Publiceringsdatum2025-10-12Profil
6+ års erfarenhet av backendutveckling, varav flera år med Go i produktion.
Djup erfarenhet av SQL och relationsdatabaser, gärna även NoSQL.
Stark inom systemdesign: konsistensval, transaktioner, cachning (Redis), köer och eventdrivna mönster.
Väl insatt i API-design, versionering, kontraktstester och bakåtkompatibilitet.
Trygg i produktion: incidenthantering, SLO/SLI, kapacitetsplanering och performance-profiling.
Leder genom exempel, är pragmatisk och gillar att göra andra bättre.
Nyfiken på och positiv till AI-stöd i utvecklingsarbetet.
Meriterande
Docker och Kubernetes i produktion och CI/CD.
Observability: metrics, tracing, strukturerad loggning och logik för rate limiting.
Erfarenhet av rättighetsmodeller, SSO/OIDC, audit logging och säkerhetsgranskningar.
Erfarenhet av stora filflöden, CDN och optimerad prestanda för uppladdning/leverans.
Kunskap om grafdatabaser och avancerad sök. T.ex. bygga och underhålla datagrafer i JanusGraph för relationer och rättighetshantering.
Sökinfrastruktur och indexering i Elasticsearch.
Vår techmiljö
Go för backend, MySQL som primär databas.
Kubernetes-baserad drift, CI/CD och kodgranskning i vardagen.
Vi bygger DAM, site builders, live- och on-demand video streaming och mycket mer, med höga krav på tillgänglighet och prestanda.
I frontend har vi ett eget designsystem och ramverk skrivna i Lit och TypeScript.
Varför Mediaflow?
Hos oss är People First inte bara ord det är grunden i hur vi bygger både produkter och kultur. Vi tror att när människor mår bra, presterar de på sitt bästa.
Du får jobba med produkter som används av tusentals användare varje dag, verktyg som hjälper människor att samarbeta, skapa och kommunicera med klarhet.
Du påverkar arkitektur, teknikval och arbetssätt i ett jordnära, prestigelöst team där kunskap delas och idéer välkomnas.
Vi erbjuder hybridarbete från Göteborg eller Uppsala, eller delvis på distans med fokus på tillit och balans snarare än kontroll.
Bra villkor, ja - men framför allt en kultur där välmående, utveckling och gemenskap står i centrum.
Praktiskt
Omfattning: Heltid
Plats: Göteborg eller Uppsala, hybrid
Start: Enligt överenskommelse
Språk: Svenska och engelska, vardagsspråk i teamet är engelskaSå ansöker du
Skicka CV eller länk till profil samt gärna kodexempel eller GitHub-repo. Berätta kort om ett system du hjälpt att skala eller optimera och vilka resultat ni nådde. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Arbetsplats
Mediaflow Jobbnummer
9552279