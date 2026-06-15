Senior Applikationsspecialist inom UBW/Unit4
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en samhällsviktig verksamhet där affärssystemet UBW/Unit4 är en viktig del av det dagliga arbetet. Här får du arbeta nära verksamheten för att säkerställa att systemet ger rätt stöd till processer och affärsbehov, både i det operativa arbetet och i ett längre utvecklingsperspektiv.
Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan teknik, förvaltning och verksamhet. Du blir en central specialist i ett team som ansvarar för förvaltning, support och vidareutveckling av lösningen. Det innebär att du behöver förstå både systemets tekniska möjligheter och de verksamhetsprocesser som stöds av UBW/Unit4, och kunna omsätta den förståelsen till stabila och hållbara förbättringar.
Du arbetar i en agil miljö tillsammans med användare, förvaltning, utvecklingsteam och andra intressenter. Här får du bidra med din specialistkompetens i både operativa frågor och mer strategiska vägval. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill använda din långa UBW/Unit4-erfarenhet i en komplex miljö där kvalitet, kontinuitet och säkerhet är avgörande.
ArbetsuppgifterDu analyserar verksamhetskrav och omsätter dem till lösningar som fungerar väl i UBW/Unit4.
Du hanterar incidenter och förändringsärenden med fokus på stabilitet, kvalitet och långsiktig hållbarhet.
Du genomför konfiguration och anpassningar i systemet utifrån verksamhetens behov.
Du driver och bidrar till förbättringar av systemets funktionalitet och arbetssätt.
Du samarbetar nära användare, förvaltningsfunktioner, utvecklingsteam och andra intressenter i den dagliga leveransen.
Du fungerar som specialiststöd i både operativa frågor och mer strategiska diskussioner kring systemets utveckling.
KravMinst 15 års dokumenterad erfarenhet av arbete som applikationsspecialist, systemförvaltare eller motsvarande inom UBW/Unit4.
Minst 20 års erfarenhet av att arbeta inom säkerhetsklassad verksamhet.
Minst 15 års praktisk erfarenhet av utveckling i ett agilt arbetssätt.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Svenskt medborgarskap.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete inom rättsväsendet.
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7912360-2054219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9964777