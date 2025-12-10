Senior analytiker/data scientist inom betalningsmarknaden
2025-12-10
Är du en engagerad och ansvarstagande person som vill jobba med att framställa och tillgängliggöra data och statistik inom finans- och betalningsmarknaden? Gillar du samhällsekonomiska frågor och vill bidra till en god utveckling i samhället? Då är det här en tjänst för dig!
VI ERBJUDER DIG utmanande arbetsuppgifter i en händelserik miljö där Sveriges ekonomiska utveckling står i fokus. Vi fortsätter att utveckla Riksbankens data och statistik i vår nya analysmiljö som är under stark utveckling. Det ger dig möjligheten att tillsammans med dina kollegor utveckla arbetssätt och verktyg för dataprodukter i framkant.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Rollen innebär i första hand att samla in, bearbeta, analysera och tillgängliggöra data och statistik över betalningsmarknaden. Det innefattar även löpande kontakter med såväl rapportörer som användare av betalningsstatistiken.
Riksbankens betalningsstatistik består till stor del av transaktionsvis data över den svenska betalningsmarknaden och är nu inne i en implementeringsfas. Rollen innebär därför att du även deltar i att bygga upp och utveckla statistiken från grunden.
Du kommer ingå i ett agilt team med helhetsansvar för dess dataprodukter. Det innebär allt ifrån att utveckla och lansera API:er för inrapportering till att förstå olika betaltjänster på djupet. Du kommer att ha möjligt att vara drivande medlem i teamet och utveckla arbetssätten.
Du kommer arbeta med stora, komplicerade och i många fall detaljerade datamängder, som ger en unik inblick i det finansiella systemet.
DITT TEAM
Riksbanken består av nio avdelningar. Enheten för finansiell data och utveckling tillhör avdelningen för penningpolitik. Här kan du läsa mer om Riksbankens organisation.
Enheten för finansiell data och utveckling består idag av 14 personer. Enheten ansvarar för dataproduktionen av finansiella data som Riksbanken samlar in och leder utveckling av Riksbankens datahantering. Du arbetar tillsammans med ekonomer och dataspecialister (data scientists/engineers). Förutom kollegorna på enheten sker arbetet avdelningsöverskridande inom banken och teamet har även löpande kontakt med de banker och företag som rapporterar in statistik till Riksbanken. Teamet har även regelbundna kontakter med andra myndigheter som Finansinspektionen samt med internationella organisationer, såsom ECB och BIS.
MER OM DIG
I den här rollen söker vi dig som gillar att ta ansvar och vill vara med att utveckla och analysera olika datamängder för Riksbankens arbete kopplat främst till betalningsmarknaden och penningpolitik. Du har en relevant akademisk examen (exempelvis med inriktning mot finansiell ekonomi, data science, matematik eller liknande) och har erfarenhet av att hantera och analysera större datamängder. Du kan bearbeta data med Python och har goda kunskaper i svenska och engelska såväl skriftligen som muntligen.
Utöver dessa grundkrav ser vi gärna att du har god förståelse för betalningsmarknaden, dess funktion och olika betaltjänster. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med betalningsdata eller finansiell data. Vidare ser vi gärna att du är en person som kan driva arbetet framåt, kan hålla ihop helheten och tar initiativ.
Eftersom Riksbanken arbetar enligt DevOps-principer i en containerbaserad Linuxmiljö med verktyg som LakeFS, Dagster, Marimo och Azure Devops ser vi gärna att du även har erfarenhet inom detta eller liknande.
Vi söker en person som är driven, ansvarsfull, kvalitetsmedveten, analytisk, har gott omdöme och är bra på att samarbeta och kommunicera. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas,
Placering: Huvudkontoret centrala Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 12 januari. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning. Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
