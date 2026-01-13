Senior Agil uppdragssamordnare IT
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren agil uppdragssamordnare inom IT till en samhällsviktig myndighetsmiljö. Du kommer att förstärka en utvecklingsportfölj där flera parallella team arbetar med vidareutveckling och anpassning av verksamhetskritiska handläggningssystem över flera releaser. Rollen är samordnande och drivande, med nära samarbete med objektledning och tydligt fokus på leverans, kvalitet och kontinuerlig förbättring av arbetssätt och samverkansformer.
Arbetet stöttas av etablerade arbetsflöden i Jira och dokumentation sker i Confluence (och liknande verktyg).
ArbetsuppgifterSamordna flera utvecklingsteam inom ramen för ett agilt arbetssätt.
Säkerställa att leveranser sker enligt krav, tidplan och kvalitet.
Planera och koordinera planeringsaktiviteter, beroenden och resursbehov.
Följa upp progress, ekonomi och resursåtgång kopplat till tilldelade områden.
Rapportera uppföljning och status till styrgrupp i samverkan med objektledning.
Planera, resurssäkra och följa upp aktiviteter inom arbetsspår som ligger utanför den ordinarie utvecklingsverksamheten.
Bidra till kontinuerlig förbättring av rollen, arbetssätt och samverkansformer i en decentraliserad agil struktur.
KravMångårig erfarenhet av ledande och samordnande roller inom IT-systemutveckling (till exempel projektledare eller motsvarande), inklusive samordning av flera parallella utvecklingsteam i komplexa IT- och systemmiljöer.
Minst 5 års erfarenhet i en samordnande/ledande roll inom IT-organisation(er) med minst 100 anställda.
God förståelse för myndigheters verksamhet och kravbild på IT-system.
Stor generell IT-teknisk förståelse för systemutveckling, exempelvis utvecklingsprocess, IT-arkitektur, Java-ramverk, frontend-ramverk, containerteknik, databaser, nätverk och infrastruktur.
Mångårig erfarenhet av agila metoder såsom Scrum och SAFe, både i coachande roll och som deltagare/samordnare/ledare i leveransteam.
Stor erfarenhet av att arbeta med intressenter på flera nivåer: styrning, ledning och utvecklingsteam samt stödjande funktioner som IT-drift och IT-infrastruktur.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
MeriterandeErfarenhet av att etablera och följa upp budget, tidplaner, risker och resurser i större IT-uppdrag.
Erfarenhet av roller som Scrum Master, Produktägare eller motsvarande agil roll.
Erfarenhet av systemutveckling inom statlig myndighet.
Erfarenhet av systemutveckling kopplad till ekonomiska system, exempelvis inom bank/finans eller områden som lånereskontra, bokföring, ränteberäkningar eller skuldhantering.
Erfarenhet av att arbeta med Jira som stöd för agilt arbete.
Erfarenhet av Confluence för dokumentation.
Kunskap om ITIL eller andra ITSM-ramverk.
Utbildning inom agil roll, exempelvis Scrum eller SAFe.Så ansöker du
