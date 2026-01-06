Senior Affärsutvecklare B2B
Citysälj Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Borås Visa alla organisationsutvecklarjobb i Borås
2026-01-06
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Citysälj Sverige AB i Borås
, Göteborg
, Varberg
, Helsingborg
, Västerås
eller i hela Sverige
Är du en erfaren affärsutvecklare som vill ta nästa steg och bli en nyckelspelare i ett väletablerat och växande bolag?
Om Citysälj
Citysälj är ett av Sveriges ledande företag inom telemarketing och kundservice med över 20 års erfarenhet, grundat 2004. Vi är specialister på försäljning, kundservice, medlemsvärvning och mötesbokning. Våra uppdragsgivare är några av Sveriges största varumärken - men i den här rollen är det Citysälj som varumärke du representerar.
Din uppgift blir att etablera nya samarbeten med svenska företag som behöver effektiva lösningar för telemarketing och kundservice, från medelstora bolag till börsnoterade koncerner.
Med kontor i Borås och Västerås och starka team av erfarna säljare och kundservicemedarbetare erbjuder vi hög kvalitet, stabilitet och långsiktiga relationer.
Om rollen
Som Senior Affärsutvecklare blir du en nyckelperson i vår fortsatta expansion. Du arbetar nära VD och ansvarar för att driva hela affären - från första kontakt till stängd affär och långsiktig kundrelation. Rollen kräver att du är trygg i möten med beslutsfattare på ledningsnivå och att du kan representera Citysälj på ett professionellt och affärsmässigt sätt.
I rollen ingår att:
• Identifiera och kartlägga nya affärsmöjligheter inom telemarketing och kundservice
• Boka och leda kundmöten, både digitalt och fysiskt, ofta på ledningsnivå
• Presentera Citysäljs erbjudanden på ett övertygande och förtroendeingivande sätt
• Utforma offerter, driva förhandlingar och skriva avtal
• Vara kund- och metodansvarig och lämna över till våra produktionsledare som säkerställer leverans
Vi söker dig som har:
• Minst 3-5 års erfarenhet av B2B-försäljning
• Dokumenterad erfarenhet av uppsökande försäljning, offertarbete och förhandling
• Gärna bakgrund inom telemarketing, kundservice eller annan tjänsteförsäljning (bemanningsbranschen är meriterande)
• Personliga egenskaper: driven, självgående, affärsmässig, strukturerad och duktig på att bygga långsiktiga relationer
Vi erbjuder:
• Fast lön 30 000-35 000 kr/mån beroende på erfarenhet
• Generös provision mellan 5 000 och 35 000 kr/mån Du får en löpande provision på de projekt du själv säljer in och där du är kund- och metodansvarig. Detta innebär att du successivt bygger upp en egen kundstock som växer över tid och ger stabila intäkter
• En realistisk mållön på 45 000-55 000 kr/mån med möjlighet att nå högre nivåer
• Tjänstepension och attraktiva villkor
• En senior roll där du arbetar nära VD och får en central position i Citysäljs expansion
• Ett väletablerat bolag med över 20 års erfarenhet, starka team i Borås och Västerås och välkända kunder i portföljen
• En kultur präglad av entreprenörsanda, långsiktighet och höga ambitioner - här märks din insats på riktigt
Vi sitter i Citysäljs centrala lokaler i Borås. Rollen innebär regelbundna resor till Stockholm med omnejd.
Vill du veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Cecilia Olausson på 070 749 07 96 eller cecilia.olausson@citysalj.se
Vi rekryterar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Citysälj Sverige AB
(org.nr 556656-9892)
Petersbergsgatan 19 (visa karta
)
504 30 BORÅS Arbetsplats
Citysälj Borås AB Kontakt
Rekryteringsansvarig
Cecilia Olausson cecilia.olausson@citysalj.se 0707490796 Jobbnummer
9670205