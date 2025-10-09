Senarelärare till Skjulstaenheten
Vill du göra skillnad för elever som behöver extra stöd för att klara sin skolgång och är duktig på att skapa tillit och förtroende hos elever i ett utmanande arbete? Välkommen att bidra hos oss!
Skjulstaenheten är en centraliserad resursenhet med plats för cirka 20 elever i årskurs 1-9. Vi stödjer elever där det finns ett påtagligt behov av mer komplexa insatser. Det handlar om omfattande svårigheter i skolsituationen och beteendeproblematik, exempelvis till följd av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som till exempel ADHD, autism, språkstörning, trauma eller utmanande social kontext. Verksamhetens mål är att skapa förutsättningar för en hög undervisningskvalitet, ge omsorg samt att ge eleven verktyg och strategier för en hållbar lärsituation i skolmiljön.
Vår styrka ligger i ett tvärprofessionellt arbetssätt där lärare, specialpedagog, kurator, socialpedagog, fritidsledare och skolledning samarbetar nära för att skapa en trygg och utvecklande miljö för varje elev. Det dagliga leds och samordnas av teamledare. Vi värdesätter samarbetet med socialtjänsten som gör det möjligt för oss att fokusera på kunskapsuppdraget medan socialtjänsten hanterar det behandlande uppdraget. Detta samarbete skapar fina synergieffekter som gynnar elevernas utveckling och lärande. Vid behov finns möjlighet till kollegial handledning med stöd av specialpedagog.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Du undervisar i matematik/No/teknik. Du har huvudansvar för planering, undervisning och bedömning i dina ämnen. Samtidigt som du stödjer dina kollegor med undervisning i andra ämnen. Arbetslaget gör gemensamt noggranna observationer och analyser av lärsituationer samt beteenden för att forma anpassningar och möta elevens individuella behov. Undervisning av elever sker i en liten grupp för att utveckla elevernas ämneskunskaper samt förmåga att kunna delta i större sammanhang. Det gäller såväl undervisningssituation som andra sociala sammanhang.
Du är mentor tillsammans med en kollega och har ansvarselever. Du ansvarar för all samordning och kontakt med interna och externa nätverk runt eleven. Lärartjänsten på Skjulstaenheten innebär att du är ämnesansvarig tillsammans med andra lärarkollegor där samplanering och sambedömning är en självklarhet. Samordningen kring dina ansvarselever sker i nära samarbete med kollegor på enheten. Inom ramen för social aktivitet/färdighetsträning deltar du också i andra aktiviteter under skoldagen. I ditt uppdrag har du en nära och daglig samverkan med övriga professioner i arbetslaget och en nära samverkan med vårdnadshavare.
Våra elever kan ha utmanande beteenden. Du behöver därför ha en god förmåga och beredskap för att kunna hantera akuta och svåra situationer. Främjande och förebyggande arbetssätt är centralt i vårt dagliga arbete för att erbjuda våra elever förutsättningar för en fungerande skolgång. Vi är noga med att se skillnad på person och handling! Vi värdesätter ett proaktivt förhållningssätt - förmågan att se lösningar och förstärka det som fungerar bra.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och behörighet att undervisa inom grundskolans senare år i matematik/No/teknik. Erfarenhet av undervisning i musik eller bild är önskvärt men inget krav. Du har arbetat med barn och/eller ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och frågor kopplade till emotionella och/eller sociala svårigheter eller psykisk ohälsa. Har du erfarenhet av att jobba i en särskild undervisningsgrupp är det en fördel. Det är positivt om du har kompetens och erfarenhet av läs- och skrivinlärning då vi arbetar med text i alla ämnen. Du är trygg med att använda IT-kunskaper i undervisningen.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt, hos oss är bemötandet allra viktigast! Du är trygg, lyhörd och empatisk, med förmåga att skapa förtroende hos eleverna. Arbetet kräver att du kan sätta gränser, hantera stress och leda med både tydlighet och ödmjukhet. Du är prestigelös, flexibel och trivs i en omväxlande vardag. Som lagspelare bidrar du till ett nära samarbete där vi ser varje elevs potential och utvecklar verksamheten tillsammans.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Alicia Sundström Larsson alicia.larsson@eskilstuna.se 016-710 51 32 Jobbnummer
