Seminchef Till Svenska Köttföretagen AB
Ledare för seminverksamhet - en nyckelroll inom svensk grisproduktion
Vill du ta en central roll i utvecklingen av svensk livsmedelsproduktion och samtidigt leda en verksamhet med höga kvalitetskrav och stark framtidstro? Nu söker Svenska Köttföretagen en erfaren och driven ledare till vår seminverksamhet - en affärskritisk funktion där du får kombinera ledarskap, produktion och affärsutveckling.
Du blir en del av en bransch med stor betydelse för Sveriges livsmedelsförsörjning och får arbeta nära både kunder, leverantörer och internationella samarbetspartners.
Placeringsort Hållsta
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, erfaren och resultatorienterad ledare med förmåga att skapa engagemang och driva utveckling i en verksamhet med högt tempo och tydliga mål.
Du har:
Erfarenhet av ledarskap, gärna inom lantbruk, djurproduktion eller industriell verksamhet
Förmåga att leda och utveckla team i en geografiskt spridd organisation
Erfarenhet av budgetansvar och ekonomisk uppföljning
Vana av förändringsarbete och att driva förbättringsinitiativ
God kommunikativ förmåga i både svenska och engelska
Vi tror att du är:
Strukturerad, målinriktad och strategisk i ditt arbetssätt
En tydlig ledare som skapar förtroende och teamkänsla
Affärsmässig och kvalitetsmedveten med starkt kostnadsfokus
Driven och uthållig med en vilja att utveckla både verksamhet och människor
Tekniskt intresserad med förståelse för produktion och processer
Har du dessutom ett kontaktnät inom lantbruket är det meriterande.
Din vardag
I rollen som ledare för seminverksamheten har du ett helhetsansvar för en produktionsdriven verksamhet med höga krav på kvalitet, leveranssäkerhet och effektivitet.
Du:
Leder verksamheten via två platschefer och ca 15 medarbetare
Ansvarar för drift, utveckling och effektivisering av två anläggningar
Har fullt budget- och resultatansvar
Säkerställer starka relationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners
Arbetar aktivt med inköp, planering och utveckling av verksamheten
Driver förändrings- och förbättringsarbete mot ökad lönsamhet och självständighet
Verksamheten är igång årets alla dagar, vilket ställer krav på planering, struktur och närvarande ledarskap. Rollen innebär även resor mellan anläggningar samt kontakter inom Sverige och internationellt.
Du ingår i ledningsgruppen och har en viktig roll i det strategiska arbetet framåt.
Vill du veta mer?
Känner du att ovanstående låter intressant och passar väl in med dina erfarenheter och ambitioner? Då är du varmt välkommen att höra av dig. I den här rekryteringen samarbetar Svenska Köttföretagen med Nexer Recruit. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Karlström via e-post: fredrik.karlstrom@nexergroup.com
eller telefon +46703020273. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2026-04-19.
Om Svenska Köttföretagen
Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. I vår koncern omsätter vi ca 180 msek. Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt Så ansöker du
