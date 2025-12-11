Semestervikarie/extrapersonal
2025-12-11
Munkamöllan B&B söker extrapersonal och semestervikarier.
Munkamöllan Bed & Breakfast är ett hemtrevligt boende i Skåne-Tranås. Här bor våra gäster i en personlig miljö, omgiven av kullerstensgator, korsvirkeshus och lummiga trädgårdar. Här kan gästen välja mellan fyra olika hus, alla med sin egen charm och hög mysfaktor. Vi hyr även ut lokaler för ett större sällskap som firar fest, dop eller bröllop. Totalt finns 25 rum med 73 sängplatser där frukost, lakan och städning ingår i priset, och dessutom finns två ställplatser för husbilar. Varje morgon serverar vi en omsorgsfullt tillagad frukost med lokala råvaror.
Vi söker både personal till extrajobb vid helger o på timmar vid behov samt personal under sommarmånaderna.
Här får du möjlighet att jobba med både frukost och hotellstädning. Dessa områden är ditt huvudsakliga fokusområde. Jobbet innebär allt från frukostservering och städning av hotellrum och toaletter/matsal, in- och utcheckning mm.
Du arbetar dagtid och enligt schema, allt från mån-söndag. Arbetstiderna kommer att ligga från kl 07-16, varierar efter beläggning och behov. Ange i din ansökan om du söker sommarjobb eller även är intresserad av att hoppa in extra vid behov.
Du som söker är social och utåtriktad, positiv och inte rädd för att hugga i. Vi ser gärna att du har körkort, datorvana och erfarenhet/intresse av gäster/kunder/kök.
Du är självgående, kan ta egna initiativ och är lösningsorienterad.
Skicka ditt CV/brev till oss och berätta varför just du är den vi söker.
Intervjuer sker löpande så vänta inte för länge!
Publicerad 2025-12-11
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön enligt kollektivavtal.
Var ligger arbetsplatsen?
Helgonvägen 7
27392 Skåne-Tranås
Arbetsgivaren
Tranås Ungdomsförening
LÄS MERA PÅ NEDAN LÄNK:https://www.munkamollan.com/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@skanetranas.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Semestervikarie/Extrajobb".
Detta är ett deltidsjobb.
, https://www.munkamollan.com/
Helgonvägen 7
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Martina Svensson info@munkamollan.com Jobbnummer
9640455