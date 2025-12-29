Semestervikariat Röntgensjuksköterskor Karlshamn
Röntgenkliniken har verksamhet på två orter i länet och arbetar med ständig utveckling, teknik och leveranser av hög kvalitet.
Våra kunder är både offentliga och privata och ställer höga krav på oss. Vår verksamhetsidé är att säkerställa bästa möjliga beslutsunderlag till remittenten för att möjliggöra rätt diagnos och snabb behandling av patienten. På röntgenkliniken finns möjlighet att utföra de flesta förekommande röntgenundersökningarna som konventionell röntgen,
ultraljud, datortomografi, interventioner, magnetkameraundersökningar och nuklearmedicin.
Verksamheten bedrivs mestadels dagtid men även dygnet runt alla dagar året om. Vi arbetar i ett
gemensamt RIS/PACS från Sectra.
Om jobbet
Till sommaren 2026 söker Region Blekinge vikarierande röntgensjuksköterskor för semestervikariat som vill arbeta med oss utifrån vår värdegrund - engagemang, samarbete och kvalitet. Ev. finns möjlighet till tillsvidareanställning. Rekrytering sker löpande, men ansök senast 2026-03-31.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska eller som studerar till röntgensjuksköterska. Om du är studerande; ange vilken termin du läser i din ansökan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
