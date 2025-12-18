Semestervikariat - Telefonist till televäxeln
2025-12-18
Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad varje dag? Nu söker vi engagerade personer till vår telefonväxel inom Region Blekinge.
Televäxeln är en del av avdelningen för kundservice. Inom avdelningen för kundservice finns även kundtjänst och centralkassa. Vi är ett team på 25 medarbetare med ett nära samarbete och ett tydligt kundperspektiv.
Om jobbet
Region Blekinges växel är hjärtat i vår kommunikation och bemannas dygnet runt på telefonnummer 0455-73 10 00. Som telefonist hos oss är du ofta den första kontakten och en viktig länk mellan invånare, vård och verksamheter.
I rollen ingår mer än att bara svara och koppla samtal. Du har ett ansvarsfullt och varierat uppdrag som även omfattar bland annat:
• Utlämning av e-kort
• Övervakning av medicinska larm
• Hantering av olika fastighetslarm och IT-larm under jourtid
Arbetet innebär daglig användning av flera olika digitala system, vilket förutsätter att du har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system.
Som telefonist tjänstgör du enligt schema med dag-, kvälls-, natt- och helgpass - perfekt för dig som uppskattar variation och flexibilitet.
Du får en grundlig introduktion på sex veckor, så att du känner dig trygg i rollen innan sommarperioden startar. Vi söker även timvikarier som har möjlighet att börja arbeta redan under våren.
Vill du bli en del av en samhällsviktig verksamhet där din insats verkligen räknas? Välkommen med din ansökan!
Urval, intervjuer samt introduktion sker löpande, så vänta inte - sök redan idag!
Om dig
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning och dokumenterade kunskaper i engelska. Eftersom svenska är Region Blekinges koncernspråk behöver du ha mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt i både tal och skrift.
I rollen som telefonist är du trygg, lyhörd och personcentrerad i ditt bemötande. Du trivs med att ha många kontaktytor och har lätt för att samarbeta samt skapa förtroendefulla relationer med både kollegor och dem du möter i arbetet. Arbetet ställer krav på att du är noggrann, ansvarstagande och självgående, samtidigt som du enkelt kan växla mellan olika arbetsuppgifter i ett stundtals högt tempo.
Du har en stark servicekänsla och motiveras av att hjälpa andra. Har du tidigare erfarenhet av telefonistarbete eller annat serviceyrke med kund- eller patientkontakt ser vi det som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kom ihåg att bifoga betyg eller terminsbetyg från din gymnasie- eller yrkesutbildning i din ansökan.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag
(2018:585).
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/760". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Regionservice Region Blekinge Kontakt
Annica Lindgren 0455-731000 Jobbnummer
9651170