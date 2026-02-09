Semestervikariat - Lagerarbetare (Sisjödepån)
Västra Götalandsregionen / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-02-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Nu söker vi semestervikarier inför sommaren 2026.
I denna annons söker vi lagerarbetare till Sisjödepån. Varmt välkommen med din ansökan senast 9 mars!Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Sisjödepån är Västra Götalandsregionens centrallager-funktion för förbrukningsmaterial. Du får som lagerarbetare på Sisjödepån möjlighet att bidra med god service som gör skillnad i människors vardag. Att arbeta inom lager ger dig ett varierat arbete där du får chans att arbeta
självständigt men samtidigt ha kollegorna nära. Arbetet innebär plock med truck på vagn. Vi använder oss av systemet "Pick by voice"
På Sisjödepån arbetar vi tillsammans för att ständigt förbättra vår arbetsplats och förenkla våra arbetsmetoder. Som lagerarbetare på Sisjödepån är du delaktig i, och tar stort ansvar för ordning och reda på arbetsplatsen.
Arbetstiderna för tjänsten är vardagar kl. 07-16.
För att lyckas i rollen som lagerarbetare behöver du:
skapa bra relationer till kund och arbetskamrater genom ett gott bemötande
vara noggrann och kvalitetsmedveten
vara flexibel under en föränderlig arbetsdag
visa intresse, vilja och engagemang till att utföra ett bra arbete
kunna arbeta både självständigt och i samarbete med andra.
Du har godkänd gymnasieutbildning alternativt en pågående gymnasieutbildning och har fyllt 18 år. Vidare har du en grundläggande digital kompetens och erfarenhet av att lära dig digitala system. Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift, då du kommer att ha dialog med dina arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner. Du har den fysik som krävs för att gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt och utföra repetitiva arbetsmoment.
Om du har truckkort samt tidigare erfarenhet av arbete inom lager/logistik/distribution är det meriterande.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner som ingår i din anställning i Västra Götalandsregionen: Dina förmåner som anställd i VGRÖvrig information
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. Frågor om tjänsten hanteras av Artur Plucinski, enhetschef.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Skövde Kontakt
Artur Plucinski, Enhetschef 0735589241 Jobbnummer
9730934