SEM-specialist/digital marknadsförare ATV Huset AB
Platsa AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-09-29
Brinner du för att skapa träffsäkra Google-kampanjer som driver trafik och försäljning? ATV Huset fortsätter att växa och nu söker vi en SEM-specialist/digital marknadsförare som vill utveckla vår digitala synlighet och vara med och bygga framtidens marknadsteam. Nyfiken? Läs mer om tjänsten och vem vi söker!
SEM-specialist/digital marknadsförare Rollen som SEM-specialist/digital marknadsförare på ATV Huset innebär att du får ett helhetsansvar för våra kampanjer i Googles kanaler. Vi vill nu bygga upp kompetensen internt för att arbeta närmare verksamheten, agera snabbare och skapa större effekt av våra marknadsinvesteringar. Du ansvarar för annonsering i Google Ads, Shopping/Performance Max, Display och YouTube på våra marknader i Sverige, Norge och Finland. Arbetet omfattar både strategi, operativt genomförande och analys. Rollen innebär också att stötta i SEO-arbete och stärka vår digitala närvaro. Som en del av vårt marknadsteam arbetar du nära vår kollega som ansvarar för Meta-annonsering, nyhetsbrev och innehållsproduktion. Tillsammans driver ni ATV Husets digitala marknadsföring framåt.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Planera, skapa och optimera kampanjer i Google Ads, Shopping/Performance Max, Display och YouTube
Arbeta med feed-hantering i Merchant Center och optimera produktflöden
Genomföra keyword research, skriva annonstexter och testa nya format
Sätta upp och följa upp budgetar, budstrategier (mål-ROAS, mål-CPA, Smart Bidding) och kampanjmål
Mäta och analysera resultat i GA4 och Google Ads, med fokus på ROAS, CPC, CTR och konverteringsgrad
Utföra A/B-tester, analysera landningssidor och arbeta med konverteringsoptimering (CRO)
Stötta i SEO-arbete och delta i planering av marknadsaktiviteter
Vad erbjuder vi dig? Vi erbjuder dig en varierad arbetsroll där du får möjlighet att jobba med ett brett och varierat sortiment. Du blir en del av ett stabilt och framåtlutat bolag som är öppna för nya idéer och testar kontinuerligt innovativa lösningar för att kunna fortsätta växa och utvecklas. Vi värnar om en inkluderande och lyhörd arbetsmiljö där vi ständigt arbetar för att utveckla och förbättra våra befintliga processer. Hos oss får du möjlighet att bidra till positiv utveckling och vara en del av ett team som stöttar varandra för gemensamma mål. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och har kollektivavtal (Unionen). Vem söker vi? Vi söker dig som vill arbeta både strategiskt och operativt med SEM. Du har erfarenhet av att planera och optimera kampanjer i Google Ads och är van vid att analysera data för att fatta beslut som driver försäljning och lönsamhet. Du är analytisk och datadriven men också kreativ och nyfiken på att testa nya annonsformat, målgrupper och strategier. Du trivs i en miljö där man hjälps åt, är prestigelös och ser värdet i att arbeta nära kollegor i ett mindre team. Du har förståelse för hur digital annonsering kopplas till e-handelns affärsmodell och marginaler, och du vill vara med och utveckla ATV Husets digitala marknadsföring på både kort och lång sikt.
ATV Huset ATV Huset är marknadsledande inom försäljning av tillbehör och reservdelar till fyrhjulingar i de skandinaviska länderna: Sverige, Norge och Finland. Med många års erfarenhet i branschen har vi etablerat oss som det självklara valet för entusiaster och professionella användare i hela regionen. Vår långsiktiga vision är att fortsätta vara det självklara valet för alla fyrhjulsentusiaster i regionen. Vi arbetar ständigt för att uppfylla och överträffa detta löfte. Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Några års erfarenhet från liknande roll
Erfarenhet av Google Ads (Search, Shopping/Performance Max, Display, YouTube)
Vana vid Google Merchant Center och produktflöden
Förståelse för budstrategier och uppföljning av KPI:er (ROAS, CPC, CTR, konverteringsgrad)
Kunskaper i GA4 och gärna Google Tag Manager
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av SEO och konverteringsoptimering (CRO)
Kunskap om e-handelsplattformar (t.ex. Shopify, WooCommerce, Magento)
Vana att analysera data i Excel/Google Sheets
Erfarenhet av Meta Ads eller andra digitala kanaler
Kunskap i feed management-verktyg (Channable, DataFeedWatch)
Google Ads/Analytics-certifieringar och erfarenhet av server-side tracking
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi jobbar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdatum: 2025-10-30
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid
Ort: Västra Frölunda
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Vid en anställning blir du anställd direkt av vår kund. Eventuella frågor hänvisas direkt till ansvarig rekryterare:
Evelina Löfberg evelina.lofberg@platsa.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platsa AB
(org.nr 556952-8846), http://www.platsa.se Arbetsplats
Platsa Kontakt
Evelina Löfberg evelina.lofberg@platsa.se 0733-28 18 60 Jobbnummer
9532058