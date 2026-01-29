Sem vik Undersköterska, Dialysmottagningen Mora
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Njursektionen som ingår i Division Medicin och Medicinklinken i Mora har en Njurmottagning som tar hand om patienter som behöver träffa specialistläkare inom njurmedicin. Njursviktspatienten går på regelbundna kontroller. Patienterna får information av njursviktskoordinator inför aktiv uremivård (Transplantation eller Dialys). Utredningar inför transplantation och donation och regelbundna kontroller av dessa patienter är en kort summering om Njurmottagningen.
Inom Dialysmottagningen finns:
Självdialysenhet PD-HD
PD - Peritonealdialyspatienten som har dialys i hemmet, självständigt eller assisterat.
Hem-Hemodialys som har hemodialys i hemmet självständigt.
Själv-HD patienten sköter sin behandling självständigt men är på Dialysmottagningen
HD-patienten får sin behandling helt assisterat på Dialysmottagningen. HD-patienten är den du kommer att träffa.
Som Undersköterska på Hemodialysmottagningen ingår du i teamet med sjuksköterskor och läkare. Du ansvarar och sköter, tillsammans med kollegor, dialyspatientens omvårdnad och ordinerad behandling. Det innebär att du får kombinera omvårdnad med medicinsk teknik. Omvårdnadsbehovet varierar beroende på dialyspatientens allmäntillstånd, arbetet kan därför växla från övervakning till att ta hand om akuta tillstånd. Majoriteten av hemodialyspatienterna har kronisk njursjukdom vilket innebär att man etablerar ett långvarigt förhållande. Att arbeta hos oss innebär ett självständigt, stimulerande och omväxlande arbete där du är en del i teamet med patient och läkare.
Du erbjuds individanpassad introduktion på 8-10 veckor så att du känner dig trygg med dina arbetsuppgifter. Det finns goda chanser till en tillsvidareanställning efter avslutat vikariat.
Hoppas Du vill bli en av oss i sommar!
Vi söker dig som
är utbildad undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
