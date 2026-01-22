Sem vik Sjuksköterska, Vårdcentral Vansbro
2026-01-22
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Är du sugen på ett jobb där ingen dag är den andra lik? Hos oss får du en varierad arbetsdag med många bollar i luften. Du kommer att arbeta på läkarmottagningen där du tar emot och förbereder patienterna inför läkarbesök. Du kommer bland annat att ta prover och assisterar vid undersökningar och mindre operationer. Du får också ta blodtryck, göra EKG och rycka in när det hettar till lite mer i vår akuta verksamhet - så gillar du action är det här rätt ställe för dig! Och ja, vi är ett team - så vi hjälps åt med allt från att beställa förrådsmaterial till att hålla ordning och reda i våra lokaler.
Vi söker dig som trivs i mötet med människor, har lätt för att samarbeta och tycker det är kul när tempot är högt och energin ännu högre. Låter det som något för dig? Då vill vi gärna lära känna dig!
Sem vik Sjuksköterska, Vårdcentral VansbroPubliceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Vårdcentral Vansbro är en av Region Dalarnas vårdcentraler och vi har cirka 6600 listade patienter. Här arbetar ett engagerat team på cirka 35 personer från olika yrkeskategorier, inklusive fysioterapeuter, samtalsterapeuter, barnmorskor, medicinska sekreterare, undersköterskor, arbetsterapeuter, distriktsköterskor och läkare. Tillsammans skapar vi en trygg och säker vård för våra invånare. Vi arbetar i journalsystemet Cosmic. Vårdcentralen söker nu en semestervikarie som kan stötta upp på läkarmottagningen under sommaren.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
är legitimerad sjuksköterska
har kunskaper i svenska motsvarande C1-nivåSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Det innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Anneli Jonsson 0281-498 123 Jobbnummer
9698974