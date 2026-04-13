Sektorchef till Avfall och VA
2026-04-13
Östersunds kommun söker en sektorchef till Avfall och VA - en av våra mest samhällskritiska verksamheter. Här får du möjlighet att arbeta i en organisation med stort samhällsansvar där hållbar utveckling, teknisk innovation och långsiktighet står i fokus.
Sektorn ansvarar för vattenförsörjning, avloppshantering och avfallshantering - områden som är avgörande för ett fungerande samhälle och en hållbar framtid. Du blir en del av en kompetent organisation med stark specialistkunskap och engagerade medarbetare. Vi söker en trygg och visionär ledare som vill omsätta tillitsbaserad styrning i praktiken där samarbete, ansvarstagande och utveckling är centrala delar.
Hos oss får du goda möjligheter att påverka och utveckla verksamheten i en tid av förändring, där stora investeringar och utvecklingsprojekt ska genomföras samtidigt som grunduppdraget säkerställs med hög kvalitet.
Ditt nya jobb
Som sektorchef för Avfall och VA har du det övergripande ansvaret för att leda, förvalta och utveckla verksamheten. Du ansvarar för en komplex och tekniskt avancerad sektor som omfattar drift av vatten- och reningsverk samt strategisk planering inom avfall och återvinning.
I rollen arbetar du både operativt och strategiskt med att skapa en sammanhållen organisation där tydliga strukturer och effektiva beslutsprocesser kombineras med tillit till medarbetarnas kompetens. Du leder verksamheten genom förändring och utveckling, med fokus på ekonomisk hållbarhet och kvalitet.
Vi erbjuder dig goda förutsättningar för att lyckas i din roll, med stöd från HR-konsulter, ekonomer och andra specialister. Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med andra sektorchefer i teknisk förvaltning.
Vanliga arbetsuppgifter
Leda, planera, organisera och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål
Ansvara för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor
Ingå i ledningsgrupp där du har ett helhetsperspektiv för hela verksamheten
Samarbeta med andra myndigheter, organisationer och samarbetspartners
Föredragande i kommunstyrelsen/nämnd
Kvalifikationer
Högskoleutbildning alternativt likvärdig erfarenhet förvärvad från yrkeslivet som arbetsgivaren ser som relevant
Tidigare erfarenhet av arbete som chef med personalansvar
Tidigare erfarenhet av arbeta som chef över chefer
God datorvana
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
Flerårig erfarenhet av ledarskap i komplexa organisationer eller motsvarande erfarenhet från eget företagande
Du har flerårig erfarenhet av ledarskap, utvecklings- och förändringsarbete,
Du har erfarenhet från kommunal eller offentlig verksamhet och har förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Du har förmåga att bygga förtroende både externt och internt och du trivs med att dela med dig av kunskap och erfarenheter.
Erfarenhet av att leda verksamhet med teknisk komplexitet, exempelvis inom VA, avfall eller infrastruktur
Du har en kommunikativ förmåga och kan förklara, förtydliga, förenkla och förankra budskap och komplicerade sammanhang på ett förtroendeingivande sätt på olika nivåer beroende på vem du möter.
Du har ett stort intresse för utvecklingsarbete med digitalisering som verktyg.
Du har körkort
Vi söker dig
För oss är ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap centralt. Vi söker dig som leder genom att skapa förtroende, delegera ansvar och ta tillvara medarbetarnas kompetens. Du har ett strategiskt helhetsperspektiv och förmåga att se samband i komplexa system, samtidigt som du skapar struktur och tydlighet i organisationen.
Du är en kommunikativ ledare som på ett pedagogiskt och engagerat sätt kan förklara komplexa frågor för olika målgrupper, såsom medarbetare, politiker och medborgare. Genom din lyhördhet och samarbetsförmåga bygger du starka relationer och skapar goda förutsättningar för samverkan.
Vidare är du beslutsam och handlingskraftig, med förmåga att fatta välgrundade beslut även i utmanande situationer. Du har god förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation och kan balansera verksamhetens behov med politiska mål och ekonomiska förutsättningar.
Du driver utveckling och förändring med ett långsiktigt perspektiv och har ett genuint samhällsintresse. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet och ledarförmåga.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121649".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Hyggesvägen 15 (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ulf Norlén ulf.norlen@ostersund.se
9851962