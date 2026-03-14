Sektorchef Barn och Utbildning-Skolchef
2026-03-14
Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
Vi söker en strategisk ledare som vill ta ansvar för att utveckla och framtidssäkra skolväsendet i Robertfors Kommun!
Led ett av kommunens viktigaste utvecklingsuppdrag
Utbildning är en av kommunens viktigaste framtidsfrågor.
Vi söker nu en sektorchef för Barn och Utbildning tillika skolchef enligt skollagen som vill ta ett strategiskt ansvar för att utveckla och framtidssäkra kommunens skolväsen.
Din roll
I rollen som sektorchef:
- leder du sektorns ledningsgrupp och rektorsorganisation
- ansvarar du för strategisk styrning, uppföljning och utveckling av skolväsendet
- säkerställer du ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete
- analyserar du resultat och styr resurser till prioriterade utvecklingsområden
- säkerställer du en ändamålsenlig organisation för administration och myndighetsutövning
- bereder du ärenden till politisk ledning och verkställer fattade beslut.
Du ingår i kommunens ledningsgrupp och bidrar tillsammans med övriga sektorchefer till kommunens övergripande utveckling.
I rollen fullgör du även uppdraget som skolchef enligt skollagen (2010:800). Det innebär att du biträder huvudmannen i att säkerställa att utbildningen genomförs i enlighet med lagstiftning, nationella mål och kommunens politiska prioriteringar.
Du leder kommunens rektorsorganisation och har ett övergripande ansvar för kvalitet, organisation, ekonomi och arbetsmiljö inom sektorn.
Ett strategiskt utvecklingsuppdrag
Robertsfors kommun står inför ett viktigt utvecklingsskede. Förändrad demografi, utmaningar i kompetensförsörjning och ökade krav på kvalitet och likvärdighet innebär att skolorganisationen behöver utvecklas för att möta framtidens behov.
Som sektorchef får du därför ett centralt uppdrag att tillsammans med rektorer, medarbetare och politisk ledning leda ett långsiktigt utvecklings- och omställningsarbete.
Det innebär bland annat att:
- säkerställa en likvärdig och rättssäker utbildning för barn och elever i hela kommunen
- utveckla organisation och arbetssätt för att möta förändrade elevunderlag
- säkerställa en hållbar resursfördelning mellan kommunens skolor
- stärka huvudmannens styrning, uppföljning och analys av skolväsendet
- skapa organisatoriska förutsättningar för hög kvalitet trots utmaningar i kompetensförsörjningen.
Ditt ledarskap
Vi söker en ledare som kombinerar ett tydligt huvudmannaperspektiv med ett nära stöd till rektorer i deras pedagogiska ledarskap.
Du leder genom andra chefer och har förmåga att skapa struktur, riktning och långsiktig hållbarhet i en komplex organisation.
I Robertsfors kommun arbetar vi med tillitsbaserad styrning och ledning, där fokus ligger på verksamhetens syfte och invånarnas behov.
Vi söker dig som har:
- relevant akademisk utbildning erfarenhet av att leda andra chefer och ledningsgrupper
- erfarenhet av verksamhets-, ekonomi- och personalansvar
- erfarenhet av förändrings- eller omställningsarbete i komplex organisation
- erfarenhet av huvudmannastyrning, systematiskt kvalitetsarbete och resultatuppföljning inom utbildningsverksamhet
- erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Rektorsutbildning eller annan skolledarutbildning är meriterande.
Du har god kunskap om skolans styrdokument och relevant lagstiftning samt mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Du får ett viktigt och långsiktigt uppdrag i en kommun där utbildningsfrågorna har en central roll i kommunens framtida utveckling.
Uppdraget är på heltid och tillsvidare. Du har möjlighet att själv planera för din arbetstid och arbetsplatsförläggning i samråd med kommunchef och verksamhetens förutsättning. För denna befattning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras innan anställning. Detta sker mot bakgrund av uppdragets karaktär som ledande befattning inom kommunen samt arbete inom skolväsendet
Du åtnjuter samtliga personalförmåner som erbjuds i robertsfors kommun som tjänstespension, försäkringar, flextid, semesterväxling, pensionsväxling, och friskvårdsbidrag.
Sista dag för ansökan är 10e april. Vi samarbetar med Clockwork för att hitta vår nya Skolchef.
Om din ansökan
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
Robertsfors kommun har valt att ta bort personligt brev och CV i ansökan till våra lediga tjänster. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering. Övrig information
Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Ersättning
