Sektionschefer till Naval Digital Solutions
Saab AB / Chefsjobb / Helsingborg Visa alla chefsjobb i Helsingborg
2025-11-06
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Helsingborg
, Bjuv
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker chefer till våra två nya sektioner Naval Applications & Services och Naval Digital Platforms, som ingår i det nya området Naval Digital Solutions inom Submarine Design på Saab Kockums.
Sektionschef till Naval Applications & Services
Som sektionschef för vårt Naval Applications & Services-team får du en nyckelroll i att forma och leda den tekniska utvecklingen av våra mjukvaruprodukter för marina tillämpningar. Teamet ansvarar för att utveckla applikationer och tjänster som används ombord på våra ubåtar, ytstridsfartyg och autonoma enheter, där de bidrar till att skapa överlägsen funktionalitet, hög säkerhet och effektiv drift i några av världens mest krävande miljöer.
Du har det övergripande ansvaret för att våra produkter utvecklas med högsta standard inom kvalitet, säkerhet och prestanda, samtidigt som de tekniska lösningarna möter både kundernas behov och marknadens framtida krav.
Detta är en strategisk och operativ ledarroll där din tekniska förståelse, ditt helhetsperspektiv och din förmåga att inspirera ditt team blir avgörande för vår framgång. Tillsammans kommer ni att skapa innovativa, tillförlitliga och framtidssäkra lösningar som gör verklig skillnad för våra kunder - både ovan och under ytan.
Sektionschef till Naval Digital Platforms
Som chef för sektionen Naval Digital Platforms leder du ett team som arbetar med att utveckla de digitala plattformar som utgör grunden för att kunna driftsätta och köra våra avancerade mjukvarusystem ombord på marina plattformar - såsom ubåtar, ytstridsfartyg och autonoma enheter.
Teamets uppdrag är att säkerställa att dessa plattformar erbjuder den säkerhet, skalbarhet och robusthet som krävs för att våra marina system ska fungera tillförlitligt i några av världens mest krävande miljöer.
I rollen ansvarar du för utvecklingen av både Core Platform (IT) och OT Platform (Operational Technology) - två centrala områden som tillsammans utgör den tekniska basen för Saabs marina digitala ekosystem. Detta är en strategisk och operativ ledarroll där din tekniska förståelse, ditt helhetsperspektiv och din förmåga att inspirera ditt team blir avgörande för vår framgång. Tillsammans kommer ni att forma framtidens digitala infrastruktur till sjöss.
Dina huvudsakliga ansvarsområden som sektionschef:
* Strategiskt ledarskap
* Teknisk ledning och samordning
* Proaktivt ledarskap
* Teamledning och utveckling
* Produktlivscykelhantering
* Kundfokus och värdeskapande
* Agil produktutveckling
* Samarbete och kommunikation
* Ledningsgruppsdeltagande
Vid ansökan ges du möjlighet att ange vilken/vilka av dessa tjänster du är intresserad av. Publiceringsdatum2025-11-06Profil
Vi söker en person med erfarenhet av att leda tekniska team och som har en stark bakgrund inom mjukvaru- eller IT-arkitektur, design och utveckling. Du har förmåga att både leda människor och driva teknisk innovation, samtidigt som du har en god förståelse för produktutvecklingens hela livscykel. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och har en proaktiv inställning till kontinuerlig förbättring.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Relevant utbildning inom datavetenskap, teknik eller ett relaterat område.
* Erfarenhet av att leda och utveckla IT- eller mjukvaruteam.
* Förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer, både internt och med externa intressenter.
* Stark erfarenhet av att implementera agila metoder och arbeta med produktlivscykelhantering.
* Ett kundorienterat tänkesätt och förmåga att se helheten i utvecklingsarbetet.
Vi värdesätter även en drivande och nyfiken personlighet som trivs i en snabbföränderlig och utmanande miljö.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37911". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Kockums AB Jobbnummer
9591336