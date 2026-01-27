Sektionschef Till Shis Bostäder
Välkommen till oss
SHIS Bostäder är Stockholm stads bostadssociala resurs.
Vårt uppdrag är att erbjuda trygga
genomgångsboenden för etablerade och nyanlända stockholmare som av sociala eller ekonomiska skäl befinner sig utanför den ordinarie bostadsmarknaden. På SHIS bor hyresgäster under en begränsad tid och vårt uppdrag är att vägleda hyresgästerna i att komma vidare till ett eget bostadskontrakt. SHIS har ca 220 engagerade medarbetare, tillsammans arbetar vi med ett 40-tal fastigheter med ca 3700 lägenheter som vi bedriver verksamhet i där vi stöttar ett stort antal hyresgäster varje år.
Motiveras du av att stötta människor på vägen till eget boende och vill vara en del av vår fortsatta utvecklingsresa? Då kan vi erbjuda en spännande utmaning i ett företag som gör skillnad! Vi söker nu dig som vill bli sektionschef på SHIS Bostäder. Välkommen att läsa mer om uppdraget.
Vi erbjuder
SHIS erbjuder ett utvecklande och fritt arbete där du har möjlighet att påverka och utveckla verksamheten i ett viktigt bostadssocialt uppdrag. Hos oss har vi en välkomnande kultur och en trevlig arbetsmiljö. Du ingår i en kompetent ledningsgrupp där vi samarbetar och utbyter erfarenheter. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och allmänna sociala trivselaktiviteter.
Din roll
Som sektionschef har du personal-, budget - och verksamhetsansvar för din sektion. Du leder bostadsvägledare, boendestödjare, fastighetsvärdar och lokalvårdare. Totalt cirka 15-20 medarbetare med olika ansvarsområden i fastigheter över hela Stockholms stad. Du får också möjlighet att påverka och bidra till ett pågående pilotprojekt som SHIS har tillsammans med Stockholm stads område hemlöshet där man testar en ny modell för personer med pågående substansbruk.
Du arbetar nära och coachande med dina medarbetare för att ge dem förutsättningar att arbeta stöttande med sina hyresgäster. Du följer upp, skapar tydlighet i uppdraget och våra arbetsprocesser.
Vi har stort fokus på utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, rutiner kring våra nya verksamhetssystem och andra system som är nya för vår verksamhet. Du kommer vara en viktig del i att det arbetet fortlöper och följs upp på ett smidigt sätt.
Du arbetar också aktivt med att behålla, koordinera och vidareutveckla samarbetet med SHIS samarbetspartners. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med enhetschefen och andra sektionschefer. Tillsammans arbetar ni för att verksamheten ska nå SHIS uppställda mål, där vi strävar efter en likställighet inom hela organisationen.
Din kompetens och erfarenhet
akademisk högskolexamen inom socialt arbete, beteendevetenskap, vård och omsorg eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
aktuell erfarenhet av arbete som chef med ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar
erfarenhet och kunskap om socialtjänstlagen samt om lagar och avtal som styr personal- och arbetsmiljöområdet
relevant arbetslivserfarenhet från offentlig sektor
erfarenhet av att samverka med olika offentliga aktörer som t ex polisen och socialtjänsten
erfarenhet av att ha arbetat med människor i missbruk/utsatthet/ohälsa och med olika bakgrund och förutsättningar.
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
kunskaper om och vana att tillämpa verktyg som lågaffektivt bemötande, MI och relaterade verktyg
kunskap om Jordabalken
arbetat med utförarverksamhet.
Du är en trygg och stabil ledare som kan motivera och engagera dina medarbetare genom att skapa delaktighet och ett gott samarbetsklimat. Du tar tillvara dina medarbetares kompetenser, ger dom rätt förutsättningar att lyckas och säkerställer att de utvecklas i sina uppdrag.
Du trivs i en operativ chefsroll med förmåga att se helheten och ta dig an utmaningar på ett lösningsfokuserat sätt. Du är mål- och resultatorienterad och har en flexibilitet i att möta snabba förändringar och anpassa verksamheten därefter.
Du är tydlig i ditt ledarskap och arbetar aktivt med att skapa goda samarbeten både internt och med externa samverkanspartners. Omvärldsbevakning är naturligt för dig för att säkra att vi anpassar SHIS arbetssätt utifrån både dagens och framtidens utmaningar i relation till vårt uppdrag.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid ovanstående kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten.
I den här rekryteringen arbetar vi utan ett personligt brev och vi bedömer din ansökan utifrån ditt CV och de frågor som du har besvarat i samband med din ansökan. Arbetspsykologiska tester kommer att användas. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Ersättning
