Sektionschef Intern service NUS, Umeå
2026-01-27
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Digitalisering och Service är ett nytt verksamhetsområde som skapats för att ännu bättre och mer effektivt stödja Hälso- och sjukvården. Vi vill möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering. Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården och där ligger Region Västerbotten i framkant. Vi arbetar i nära samarbete med Hälso-och sjukvården och har en stark relation. Vi vill vara en modern och flexibel arbetsplats med många olika förmågor som kan tillgodose framtidens behov. I dagsläget ingår fem verksamheter i verksamhetsområdet, vi finns i hela länet med verksamhet på alla tre sjukhusen i Västerbotten. Vi har ett spännande och utmanade arbete framför oss, tillsammans är vi starka!
Internservice är en viktig del av Region Västerbottens vardag, vi ser till att verksamheterna fungerar genom att leverera service med hög kvalitet varje dag. Våra tjänster omfattar bland annat lokalvård och kostverksamhet, och vi är just nu mitt i en spännande utvecklingsresa. Vi har fått ett utökat uppdrag där vi bland annat ansvarar för regionens måltidsstrategi samt den övergripande ledningen och samordningen av kosthanteringen vid sjukhus och sjukstugor runt om i länet.
Vårt arbete spelar en avgörande roll för både vårdmiljön och patientupplevelsen. Genom professionell lokalvård bidrar vi till att förebygga smittspridning och bevara värdet på Region Västerbottens fastigheter. All vår lokalvård utförs enligt tydliga riktlinjer och med ett starkt fokus på kvalitet. Vår vision är tydlig - att vara sjukvårdens bästa servicepartner.
Vi är idag cirka 217 medarbetare fördelade över Umeå, Skellefteå och Lycksele, och tillsammans skapar vi en trygg, hållbar och serviceinriktad stödverksamhet som gör skillnad varje dag!
Vill du vara med och göra skillnad varje dag? Vi är en mindre ledningsgrupp och söker nu en ny chefskollega att komplettera vårt team!
Som sektionschef hos oss ser du helheten och potentialen och tar oss modigt framåt. Du agerar förebild och arbetar målmedvetet för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten. Genom att utmana, utveckla och synliggöra medarbetare bidrar du till en hållbar och professionell arbetskultur. Du tar ansvar för din verksamhet inom ramen för givna befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och styra mot beslutade mål för Regionens bästa.
I rollen erbjuds du ett uppdrag med stor variation och breda kontaktytor. Du leder och fördelar arbetet inom sektionen och ansvarar för personal, arbetsmiljö och den administration som följer med uppdraget. Du leder en medarbetargrupp om cirka 30 personer och säkerställer goda förutsättningar för deras arbete och utveckling.
Som sektionschef ingår du i internservice ledningsgrupp och bidrar tillsammans med övriga sektionschefer till att utveckla, kvalitetssäkra och driva verksamheten framåt i enlighet med våra mål. Genom ett närvarande och strukturerat ledarskap bygger du välfungerande team, tar tillvara kompetens samt verkar för en effektiv och professionell verksamhet.
Tjänsten är direkt underställd avdelningschef. Uppdraget som sektionschef är ett tidsbegränsat förordnande om vanligtvis fyra år och kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten i enlighet med sökandens kompetensområde.
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av en operativ ledarroll med ansvar för både verksamhet och personal. Erfarenhet från serviceorienterad verksamhet är viktig, och har du dessutom arbetat inom lokalvårdsbranschen och har vana av kundrelationer är det meriterande.
Som sektionschef på Internservice behöver du trivas med att driva utvecklings- och förbättringsarbete. Då verksamheten befinner sig i en förändringsresa ser vi gärna att du har erfarenhet av att leda i förändring. Du blir en del av ett team med andra sektionschefer där ni tillsammans arbetar för verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Rollen passar dig som är samarbetsinriktad och uppskattar att arbeta både självständigt och i grupp.
För att lyckas i rollen är du strukturerad och organiserad, med förmåga att prioritera även när tempot är högt, och du har ett tydligt ordningsfokus där du skapar systematik och ordning i både dokumentation och arbetssätt.Du har god initiativkraft och tar gärna egna grepp för att driva arbetet framåt. Du visar tillit till andra och verkar för goda relationer genom att agera hänsynsfullt och förtroendeskapande i samarbeten.
Vi ser gärna att du har intresse för digitala lösningar och god förmåga att använda digitala verktyg som stöd i planering, kommunikation, dokumentation och rapportering. God administrativ förmåga är ett krav, och erfarenhet av ärendehanterings- eller bemanningssystem är meriterande. Du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och behärskar Officepaketet väl.
Resor kan förekomma i tjänsten.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
