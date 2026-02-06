Sektionschef inom produktionskvalitet
Saab AB / Chefsjobb / Karlskoga Visa alla chefsjobb i Karlskoga
2026-02-06
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
En orolig omvärld har lett till en snabb tillväxt av vår verksamhet. För att fortsätta leverera produkter i världsklass till våra kunder söker vi nu fler engagerade ledare inom produktionskvalitet. Här finns en möjlighet för dig som vill ta nästa steg i karriären och samtidigt bidra till något större.
Vi söker nu en Sektionschef Production Quality Ground Combat Explosive till vår produktion i Karlskoga - en roll för dig som vill kombinera tekniskt kvalitetsarbete med ett närvarande och coachande ledarskap.
Din Roll
Som Sektionschef ansvarar du för att kvalitetssäkra tillverkningen av explosiva komponenter inom Ground Combat Explosive. I uppdraget ingår även ansvar för det laboratorium.
Rollen innebär ett tydligt ledaransvar där du coachar och utvecklar ett team om cirka 10-15 medarbetare. Tillsammans säkerställer ni att verksamheten uppfyller mycket höga krav på kvalitet, säkerhet och regelefterlevnad. Du blir en nyckelperson i gränslandet mellan produktion, kvalitet och andra funktioner inom organisationen.
I rollen kommer du bland annat att:
* Leda, samordna och utveckla kvalitetsarbetet inom produktionsområdet
* Vara ett aktivt stöd till produktion och medarbetare som sakkunnig inom kvalitet
* Säkerställa att processer, rutiner och lokala instruktioner följs
* Följa upp och driva hantering av produktionsavvikelser enligt gällande krav
* Analysera grundorsaker till kvalitetsbristkostnader och initiera förbättringsåtgärder
* Delta i och bidra vid interna och externa kvalitetsrevisionerPubliceringsdatum2026-02-06Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda människor och som trivs i en roll där både struktur och relationer är avgörande för framgång. Du har flera års erfarenhet som chef eller projektledare och är van vid att ta ansvar, fatta beslut och driva förbättringsarbete.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av ledarskap och personalansvar
* Minst tre års erfarenhet som chef eller projektledare inom relevant område
* Teknisk utbildning på universitets- eller högskolenivå, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
* God kunskap om regelverk och standarder inom produktionskvalitet
* Erfarenhet av problemlösningsmetoder som 8D, DMAIC eller Six Sigma
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande är även:
* Erfarenhet av kvalitetsarbete i producerande verksamhet
* Utbildning inom kvalitetsutveckling
* Erfarenhet av laboratorieverksamhet
* Praktisk förståelse för proaktivt kvalitetsarbete och ständiga förbättringar
För att lyckas i rollen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och delaktighet i ditt team. Du kommunicerar på ett lyhört och förtroendeskapande sätt och har förmågan att coacha och motivera andra mot gemensamma mål.
Du är ansvarstagande, strukturerad och har ett genuint intresse för kvalitet och förbättringsarbete. Samtidigt är du flexibel, prestigelös och öppen för förändring i en verksamhet som utvecklas snabbt.
Är du intresserad av en chefsroll hos oss?
Vi vill ta del av ditt CV, där du beskriver din utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet, samt ett personligt brev där du berättar varför du lockas av en chefsroll på Saab och vad som engagerar och motiverar dig i ditt ledarskap.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39806". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9727999