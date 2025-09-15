Sektionschef inom fysisk säkerhet till Must
2025-09-15
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.
Om enheten
Must interna säkerhetsavdelning har till uppgift att inrikta, stödja och hantera Must personal med säkerhetsfrågor inom bland annat personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informations- och IT-säkerhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som sektionschef kommer du att arbete i en nystartad sektion med flera funktioner inom fysisk säkerhet. Du kommer ansvara för säkerhetsarbetet främst inom området fysiskt skydd inom Must verksamhet. Detta innebär bl.a. att du stödjer Must säkerhetschef avseende styrning, samordning och uppföljning av säkerhetsarbetet.
Som sektionschef leder och samordnar du verksamheten vid sektionen vilket innefattar verksamhetsplanering, personal- och budgetansvar. Du ansvarar för utveckling, uppföljning och kvalitetssäkring av sektionens arbete samt för att hålla löpande dialog med aktuella uppdragsgivare. Du förväntas följa den övergripande omvärldsutvecklingen rörande sektionens ansvarsområde och du bidrar också till avdelningens utveckling genom att ingå i dess ledningsgrupp. Vidare kommer du att representera verksamheten i olika forum inom och utanför Must.
Kvalifikationer
• Akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant, alternativt officersutbildning/ reservofficersutbildning (OF3/4) eller specialistofficersutbildning (OR-8) med genomförd HSOU, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Dokumenterad erfarenhet av chefstjänst eller annan arbetsledande befattning som arbetsgivaren bedömer relevant
• Dokumenterad arbetserfarenhet inom säkerhetsområdet
• Mycket goda språkkunskaper i svenska samt goda språkkunskaper i engelska, såväl skriftligt som muntligt
Meriterande
• Säkerhetsutbildning från Försvarsmakten, högskola eller yrkeshögskola alternativt för området relevant yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Arbetserfarenhet inom Försvarsmakten eller relevant myndighet Publiceringsdatum2025-09-15Dina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Sektionschef Fysisk Säkerhet" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-10-13. Urval kan komma att ske löpande. I urvalsfrågorna, ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
