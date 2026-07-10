Sekretesshandläggare
Inspektionen för strategiska produkter / Juristjobb / Solna Visa alla juristjobb i Solna
2026-07-10
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Sekretesshandläggare till Inspektionen för strategiska produkter
Har du nyligen avslutat dina studier och vill arbeta på en växande myndighet som bidrar till Sveriges säkerhet? Har du intresse för förvaltningsrätt och offentlighet- och sekretesslagstiftningen? Är du dessutom positiv och värderar ett gott samarbete och en trivsam arbetsmiljö? Då kanske det här är rollen för dig. ISP söker nu sekretesshandläggare till Juridik- och tillsynsgruppen.Arbetsbeskrivning
Inspektionen för strategiska produkter får en stor mängd begäran om allmän handling som måste hanteras skyndsamt. För att hantera uppgiften på ett effektivt sätt har myndigheten inrättat en särskild utlämnandefunktion och din roll är att tillsammans med dina kollegor ansvara för den funktionen. Sekretesshandläggarna prövar begäran om allmän handling, sätter upp utkast till överklagbara beslut och kommunicerar med allmänheten vid såväl begäran om allmän handling som begäran om uppgifter, frågor från allmänheten och andra närliggande frågor. När utrymme finns kan sekretesshandläggarna även handlägga ärenden på juridik- och tillsynsgruppen, föra protokoll vid tillsynsbesök och göra andra utredningar och uppgifter som ligger på gruppen. Att löpande bidra till utvecklingen av utlämnandefunktionen så att den är effektiv och rättssäker ingår också i rollen.Publiceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Juris kandidat-/juristexamen eller annan examen som myndigheten bedömer likvärdig
Goda kunskaper i tal och skrift på både svenska som engelska
Meriterande
Erfarenhet av arbete från statlig myndighet
Erfarenhet eller intresse av offentlighet och sekretess
Goda studieresultatDina personliga egenskaper
För att passa för uppdraget ska du ha god förmåga att strukturera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du ska ha en förmåga att driva dina processer självständigt framåt och leverera inom givna tidsramar. Du ska ha en hög grad av service i ditt arbete och i bemötande av såväl kollegor som allmänhet. Du ska ha en förmåga att kommunicera med kollegor på ett tydligt sätt och samarbeta väl med de du har kontakt med i ditt arbete. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om gruppen
Juridik- och tillsynsgruppen är placerad på enheten för verksamhetsstöd. Juridik- och tillsynsgruppen består av drygt tio medarbetare med såväl erfarna verksjurister som yngre jurister och även personer med annan utbildning. I gruppen värdesätter vi hjälpsamhet, trevlig samvaro och ett tillåtande klimat. I takt med att myndigheten växer utvecklar vi arbetssätt för att både stötta varandra och verksamheten på ett smidigt sätt och skapar en dynamisk arbetsmiljö där utveckling lärande står i centrum. Gruppens ansvarar att bland annat för att bistå chefsjuristen i dennes uppdrag med att stödja hela myndighetens juridiska arbete. Juridik- och tillsynsgruppen arbetar brett med såväl olika verksjuridiska frågor som förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt säkerhetsskydd som med uppgifter relaterade till kärnverksamheten. Juridik- och tillsynsgruppen ansvarar också för att pröva de begäran om allmän handling som kommer in till myndigheten.
Om anställning på ISP
SP är en statlig myndighet med säkerhets- utrikespolitisk inriktning. Myndighetens kärnuppdrag är exportkontroll av strategiska produkter samt granskning av utländska investeringar. Vi är också nationell myndighet för kemvapenkonventionen och hanterar internationella sanktioner. Läs mer om oss på isp.se.
ISP är en växande myndighet belägen i Solna. Hos oss arbetar statsvetare, jurister, ingenjörer och många andra experter. Vi är över 100 medarbetare som tillsammans skapar en varm och välkomnande atmosfär. Arbetet kräver ett flexibelt tänkande och en förmåga att kunna ta in olika perspektiv. Hos oss får du arbeta i rymliga och nyrenoverade lokaler som ger arbetsro för komplexa frågeställningar.
Utöver goda utvecklingsmöjligheter erbjuder vi flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år. Semestern är 28 - 35 dagar per år (beroende på din ålder) och du har möjlighet till löneväxling. De statliga kollektivavtalen ger dig trygg anställning och bra tjänstepension. Läs mer om våra förmåner på isp.se.
Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och vårt fokus ligger på effektivitet och objektivitet samt god service. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar.
Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV, examensbevis, samt personligt brev senast den 17 augusti 2026. Referensnummer 2026–9.2-0042. Enligt Riksarkivets föreskrifter gallras ansökningshandlingar från ej antagna sökande två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Strategiska Produkter
(org.nr 202100-4912)
171 06 SOLNA Arbetsplats
ISP Kontakt
gruppchef Juridik och tillsyn
Susanne Ellegård susanne.ellegard@isp.se +46856200827 Jobbnummer
9998849