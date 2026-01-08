Scrum Product Owner med fokus på Low-code
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.Brinner du för kravledning och agila metoder? Hos oss får du kombinera precis det med samhällsnytta och spännande tekniska utmaningar.
Vår verksamhet
IT-enheten består av cirka 115 engagerade medarbetare som tillsammans tar ett helhetsgrepp om myndighetens digitalisering. Vi arbetar nära verksamheten för att leverera tillgängliga, stabila och säkra IT-stöd som gör nytta och vi utvecklar ständigt vårt arbetssätt, teknik och verktyg.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Du blir en del av ett prestigelöst och engagerat team där vi hjälps åt, lär av varandra och firar framgångar tillsammans. För närvarande arbetar teamen med både förvaltning och nyutveckling av lösningar baserat på Oracle Apex och RPA (UIPath).
Som Scrum Product Owner har du en nyckelroll i att:
• Äga och prioritera teamens backlog
• Fånga, analysera och omsätta verksamhetsbehov till användarberättelser och krav
• Säkerställa spårbarhet mellan behov, krav och leveranser i det agila utvecklingsteamet
• Ansvara för att teamet tillämpar och utvecklar agila metoder, inklusive effektiva backlog-refinements, sprintplaneringar och retrospektiv
• Samplanera med övriga team för gemensam leveransplanering, med huvudansvar för koordinering och prioriteringBakgrund
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flera års aktuell erfarenhet av kravarbete och/eller produktägarskap
• Vana att facilitera möten och workshops, gärna i roller som Kravledare, Scrum Master eller Product owner
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Arbetat med mjukvaruutveckling och arkitekturkrav inom myndighet, life science eller medicinteknik
• Erfarenhet av Low-code tekniker som Oracle Apex eller RPA
• Vana vid verktyg som Azure DevOps eller liknande för backloghantering och sprintplanering
• Erfarenhet av kvalitetsledningssystem och regulatoriska processer som GAMP5 eller ISO 9001
• Certifiering i kravhantering, exempelvis IREB CPRE.
Dina personliga egenskaper
Du är en trygg och erfaren ledare som arbetar strukturerat och analytiskt, med god förmåga att fatta beslut och göra tydliga prioriteringar utifrån verksamhetens behov. Du trivs i tvärfunktionella team och ser samarbete som en förutsättning för att nå gemensamma mål.
Du är kommunikativ och lyhörd, och har lätt för att bygga förtroende samt skapa samsyn mellan olika intressenter, även när perspektiv och behov skiljer sig åt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: IT
Diarienummer: 2.4.1-2026-001022
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Krister Brunstedt. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
