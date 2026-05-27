Scrum Master till Quest Consulting
Uppdragsbeskrivning
Nu söker vi en Scrum Master med erfarenhet inom agila ramverk. Vi söker dig som kan guida och inspirera team genom att framgångsrikt leda snabbrörliga och effektiva arbetssätt, inspirerade av agila ramverk, processer och ceremonier. Vi söker en individ som har en tydlig inriktning på kontinuerligt lärande och förbättring genom att vara väldigt lyhörd till teamens behov.Publiceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
Planera och facilitera teamens agila ceremonier
Stötta teamen och dess produktägare i att hålla backloggen uppdaterad, relevant och strukturerad genom att aktivt arbeta operativt i de agila verktygen
Agera problemlösare för teamen och undanröja hinder som påverkar leveransförmågan
Stötta teamen i deras dagliga arbete genom att etablera metoder och struktur som ger teamen goda förutsättningar för en stabil och tydlig leverans
Skapa och implementera processer för effektiva arbetssätt
Föreslå, etablera och följa upp olika tekniker för att mäta teamens kapacitet, leverans och utveckling över tid
Tillsammans med produktägare kommunicera och följa upp teamens mål, leverabler och behov
Arbetet sker i en större organisation med flera team och beroenden mellan dessa. Rollen innebär nära samarbete med teamen i deras dagliga arbete.Erfarenhet av agila verktyg såsom Jira, Azure DevOps eller motsvarande är ett krav.
Viktiga kontaktytor är teamen och dess produktägare, andra team coacher och scrum masters samt gruppens chef.
Obligatoriska krav
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet i roll som scrum master och/eller team coach i agila organisationer
Minst två (2) års erfarenhet av att arbeta nära team i en agil kontext, inklusive att facilitera agila ceremonier samt coacha team och produktägare i agila arbetssätt
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren, av att arbeta i större organisationer (>200 personer) med flera team och beroenden
Minst ett (1) års yrkeserfarenhet av att aktivt och självständigt driva förbättringsarbete i agila team, exempelvis genom att införa arbetssätt, förbättra leveransförmåga eller mäta och följa upp teamens utveckling
Minst två (2) års praktisk yrkeserfarenhet av att arbeta operativt i agila verktyg såsom Jira, Azure DevOps eller motsvarande, inklusive backlogghantering och uppföljning
Meriterande krav
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att hantera beroenden mellan team och stötta i att etablera strukturer för samarbete
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att facilitera större workshops (>15 deltagare) för alignment eller planering
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
